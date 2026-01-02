2026’nın En Uygun Uçuş Rotası Belli Oldu: Sadece 2550 TL!
Seyahat severler için 2026’nın en uygun destinasyonu ortaya çıktı. Fransa’nın bu şehri, uygun uçuş fiyatları, zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla keşif yapmak isteyenleri bekliyor. Özellikle şubat ayında biletlerin cazip fiyatlarla sunulması, Lyon’u hem bütçe dostu hem de kültürel bir rota haline getiriyor.
Kaynak: Skyscanner
Skyscanner’ın 2026 verilerine göre, Avrupa’da seyahat bütçesini zorlamadan keşif yapmak isteyenler için Lyon öne çıkıyor.
Fransa’nın güneydoğusunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan Lyon, gastronomi tutkunları için bir cennet.
