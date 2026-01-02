onedio
2026’nın En Uygun Uçuş Rotası Belli Oldu: Sadece 2550 TL!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 14:20

Seyahat severler için 2026’nın en uygun destinasyonu ortaya çıktı. Fransa’nın bu şehri, uygun uçuş fiyatları, zengin mutfağı ve tarihi dokusuyla keşif yapmak isteyenleri bekliyor. Özellikle şubat ayında biletlerin cazip fiyatlarla sunulması, Lyon’u hem bütçe dostu hem de kültürel bir rota haline getiriyor.

Kaynak: Skyscanner

Skyscanner’ın 2026 verilerine göre, Avrupa’da seyahat bütçesini zorlamadan keşif yapmak isteyenler için Lyon öne çıkıyor.

Araştırmaya göre şehir, yıl boyunca ortalama 105 Sterlin yani yaklaşık 6.085 TL’lik gidiş-dönüş bilet fiyatlarıyla en uygun destinasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle şubat ayında uçuşlar 44 Sterlin’e kadar düşerek, güncel kurla yaklaşık 2.550 TL’ye seyahat etme imkanı sunuyor.

Fransa’nın güneydoğusunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan Lyon, gastronomi tutkunları için bir cennet.

Şehir, kişi başına düşen restoran sayısı bakımından ülkenin en yoğun noktalarından biri. 18 Michelin yıldızlı restoranın yanı sıra, Lyon mutfağının ikonik lezzetlerini sunan “bouchon”lar şehirdeki kültürel zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yerel tarifler arasında sosis, coq au vin ve ördek pate gibi lezzetler öne çıkıyor. Paul Bocuse ve Le Neuvième Art gibi Michelin yıldızlı mekanlar, Lyon’un dünya çapındaki gastronomi itibarını pekiştiriyor.

Tarihini de Hafife Almamak Gerek!

Lyon, sadece mutfağıyla değil tarihi yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Roma kalıntıları ve Orta Çağ dokusunu taşıyan Vieux Lyon bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek şehrin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Rönesans dönemine ait binalar, ipek işçilerinin kullandığı yapılar ve II. Dünya Savaşı sırasında Fransız Direnişi’ne hizmet eden “Traboules” adı verilen gizli geçitler, Lyon’un karakteristik mimarisini oluşturuyor.

Bunların yanında, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Notre-Dame de Fourviere Bazilikası, Bizans ve Gotik mimariden izler taşıyan etkileyici yapısıyla şehrin en çok ilgi gören tarihi noktalarından biri.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
