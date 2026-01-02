2026’nın En Uygun Uçuş Rotası Belli Oldu: Sadece 2550 TL!

Şehir, kişi başına düşen restoran sayısı bakımından ülkenin en yoğun noktalarından biri. 18 Michelin yıldızlı restoranın yanı sıra, Lyon mutfağının ikonik lezzetlerini sunan “bouchon”lar şehirdeki kültürel zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yerel tarifler arasında sosis, coq au vin ve ördek pate gibi lezzetler öne çıkıyor. Paul Bocuse ve Le Neuvième Art gibi Michelin yıldızlı mekanlar, Lyon’un dünya çapındaki gastronomi itibarını pekiştiriyor.

Tarihini de Hafife Almamak Gerek!

Lyon, sadece mutfağıyla değil tarihi yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Roma kalıntıları ve Orta Çağ dokusunu taşıyan Vieux Lyon bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek şehrin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Rönesans dönemine ait binalar, ipek işçilerinin kullandığı yapılar ve II. Dünya Savaşı sırasında Fransız Direnişi’ne hizmet eden “Traboules” adı verilen gizli geçitler, Lyon’un karakteristik mimarisini oluşturuyor.

Bunların yanında, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Notre-Dame de Fourviere Bazilikası, Bizans ve Gotik mimariden izler taşıyan etkileyici yapısıyla şehrin en çok ilgi gören tarihi noktalarından biri.