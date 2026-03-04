Yeraltı'nın Ferhat'ı Ekin Mert Daymaz Dövmeleriyle Dikkat Çekti!
Yeraltı dizisinde Ferhat Hanoğlu karakterine hayat veren ve yakışıklılığıyla öne çıkan Ekin Mert Daymaz, spora döndüğünü 'Özümüze dönelim' notuyla ve bir dizi fotoğrafla duyurdu.
Dövmeleri dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyonlarının en dikkat çeken oyuncularından biri olan Ekin Mert Daymaz, yakışıklılığıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri.
Kendisi bu sefer geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Daymaz’ın spor salonunda çekilen karelerinde bacaklarındaki dövmeler konuşuldu!
