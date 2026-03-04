onedio
Yeraltı'nın Ferhat'ı Ekin Mert Daymaz Dövmeleriyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.03.2026 - 20:05

Yeraltı dizisinde Ferhat Hanoğlu karakterine hayat veren ve yakışıklılığıyla öne çıkan Ekin Mert Daymaz, spora döndüğünü 'Özümüze dönelim' notuyla ve bir dizi fotoğrafla duyurdu. 

Dövmeleri dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk televizyonlarının en dikkat çeken oyuncularından biri olan Ekin Mert Daymaz, yakışıklılığıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri.

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Daymaz, geniş kitlelerin dikkatini ilk olarak “Çilek Kokusu” dizisiyle çekmişti. Ardından Hayat Sevince Güzel, Savaşçı ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle karizması ve fit görüntüsüyle sosyal medyada da sık sık gündeme gelmeye devam etti. 

Hadise ve Seda Bakan'ın rol aldığı 'Esas Oğlan' dizisinde izlediğimiz ve şimdilerde Yeraltı dizisinde Ferhat Hanoğlu karakterine hayat veren Daymaz, kimilerine göre ekranların en yakışıklı oyuncuları arasına çoktan girdi bile! 

Hatrı sayılır bir (2.6 milyon) kitlesi var, artmaya da devam ediyor.

Kendisi bu sefer geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından spora döndüğünü duyuran Ekin Mert Daymaz, 'Özümüze dönelim' notunu düştüğü paylaşımına bir dizi de fotoğraf ekledi. 

Spor öncesi, spor sırasında ve sonrasında çekilen karelerden oluşan paylaşım kısa sürede dikkat çekti. Daymaz’ın fit görüntüsü ve spor rutini takipçilerinden tam not alırken, fotoğraflarda özellikle bir detay vardı ki şahin gözlerden kaçmadı!

Daymaz’ın spor salonunda çekilen karelerinde bacaklarındaki dövmeler konuşuldu!

Özellikle sağ bacağında yer alan ve dizinin etrafında kıvrılarak ilerleyen yılan figürü dikkat çekti! 

Bu kadar dövmesi olduğundan kimsenin haberi yoktu, bugün sosyal medyadan öğrendiğimiz random bilgiler kütüphanesine eklenmiş oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
