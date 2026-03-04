Yeraltı'nın Ferhat'ı Ekin Mert Daymaz Dövmeleriyle Dikkat Çekti!

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Daymaz, geniş kitlelerin dikkatini ilk olarak “Çilek Kokusu” dizisiyle çekmişti. Ardından Hayat Sevince Güzel, Savaşçı ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle karizması ve fit görüntüsüyle sosyal medyada da sık sık gündeme gelmeye devam etti.

Hadise ve Seda Bakan'ın rol aldığı 'Esas Oğlan' dizisinde izlediğimiz ve şimdilerde Yeraltı dizisinde Ferhat Hanoğlu karakterine hayat veren Daymaz, kimilerine göre ekranların en yakışıklı oyuncuları arasına çoktan girdi bile!

Hatrı sayılır bir (2.6 milyon) kitlesi var, artmaya da devam ediyor.