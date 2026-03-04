onedio
Aleyna Tilki, Sezen Aksu'nun Kendisine Verdiği Dersi İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
04.03.2026 - 21:06

Genç ve popüler şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede Sezen Aksu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı.

Aksu'nun kendisine verdiği dersi ilk kez paylaşan Aleyna Tilki, 'Bunun bana inanılmaz bir etkisi olmuştu' dedi.

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, genç yaşta yakaladığı büyük çıkışla yıllardır gündemden düşmeyen sanatçılar arasında yer alıyor.

Henüz 16 yaşındayken yayımladığı “Cevapsız Çınlama” ile milyonlara ulaşan Tilki, o günden bu yana hem şarkıları hem de açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Farklı tarzı, cesur çıkışları ve sahne enerjisiyle pop dünyasında kendine bambaşka bir yer açan Aleyna Tilki, geçtiğimiz saatlerde  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti!

Takipçileriyle sohbet ettiği bir videoda, bu kez yıllardır kimsenin bilmediği bir detayı paylaştı.

Tilki, Sezen Aksu’nun bir gün kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen konuşmayı ilk kez anlattı. Sezen Aksu'nun kendisine, 

'Eğer anlatmak istediğin bir şey varsa karnını öylece açmana gerek yok. Karnını üreterek, şarkı yazarak açabilirsin.”

 sözleriyle bir ders verdiğinin altını çizen Aleyna Tilki, bu sözlerin kendisinde büyük bir etki bıraktığını ve o konuşmayı hiç unutmadığını ifade etti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
