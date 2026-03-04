Aleyna Tilki, Sezen Aksu'nun Kendisine Verdiği Dersi İlk Kez Anlattı!

Henüz 16 yaşındayken yayımladığı “Cevapsız Çınlama” ile milyonlara ulaşan Tilki, o günden bu yana hem şarkıları hem de açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Farklı tarzı, cesur çıkışları ve sahne enerjisiyle pop dünyasında kendine bambaşka bir yer açan Aleyna Tilki, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti!