"Kilo Vermek İsteyenler Tatlı Yesin": Beslenme Uzmanı Diyet Türlerine Son Noktayı Koydu

Beslenme bilimine göre “her şeyi yasakla” yaklaşımı uzun vadede başarıyı zorlaştırıyor. Mayo Clinic’in baş diyetisyeni Tara Schmidt’e göre, tamamen sevdiğiniz yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak sizi tuzağa düşürebiliyor.

“Esnek bir alan bırakmazsanız, insanlar sıkışıp kalıyor,” diyor Schmidt. Onun önerisi, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı olarak görmek. Bu yaşam tarzı, ara sıra bir top dondurma veya pizza dilimi için de yer bırakmalı. Araştırmalar da bu yaklaşımı destekliyor: Diyetine sevdiği yiyecekleri dahil eden kişiler, daha az istek duyuyor, daha fazla kilo veriyor ve verdiği kiloyu korumakta daha başarılı oluyor.