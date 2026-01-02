onedio
"Kilo Vermek İsteyenler Tatlı Yesin": Beslenme Uzmanı Diyet Türlerine Son Noktayı Koydu

"Kilo Vermek İsteyenler Tatlı Yesin": Beslenme Uzmanı Diyet Türlerine Son Noktayı Koydu

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 10:44

Kilo verirken sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen uzaklaşmak zorunda değilsiniz. Beslenme uzmanları küçük tatlı kaçamaklarının uzun vadede diyetinizi sürdürmenizi kolaylaştırdığını söylüyor. Doğru porsiyon ve bilinçli seçimle, ara sıra bir cupcake veya bir dilim pizza, kilo kontrolünüzün yardımcısı olabilir.

Bazen küçük bir tatlı, kilo kontrolünde en büyük yardımcınız olabilir.

Bazen küçük bir tatlı, kilo kontrolünde en büyük yardımcınız olabilir.

Beslenme bilimine göre “her şeyi yasakla” yaklaşımı uzun vadede başarıyı zorlaştırıyor. Mayo Clinic’in baş diyetisyeni Tara Schmidt’e göre, tamamen sevdiğiniz yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak sizi tuzağa düşürebiliyor.

“Esnek bir alan bırakmazsanız, insanlar sıkışıp kalıyor,” diyor Schmidt. Onun önerisi, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı olarak görmek. Bu yaşam tarzı, ara sıra bir top dondurma veya pizza dilimi için de yer bırakmalı. Araştırmalar da bu yaklaşımı destekliyor: Diyetine sevdiği yiyecekleri dahil eden kişiler, daha az istek duyuyor, daha fazla kilo veriyor ve verdiği kiloyu korumakta daha başarılı oluyor.

Küçük Kaçamaklar, Büyük Fark Yaratabilir

Küçük Kaçamaklar, Büyük Fark Yaratabilir

Araştırmalara göre porsiyon kontrolü burada kilit rol oynuyor. Küçük porsiyonlar, kısıtlama ve aşırı yeme döngüsünü kırmayı kolaylaştırıyor. Schmidt, uzun yıllardır danışanlarına aynı tavsiyeyi veriyor. Planlı bir şekilde sevdiğiniz yiyecekleri diyetinize dahil etmek, sizi eksik hissettirmeden kilo vermenizi kolaylaştırıyor.

Nasıl Kaçamak Yapıp Hala Kilo Verebilirsiniz?

Kilo vermenin temel kuralı, yaktığınızdan daha az kalori almak. Schmidt’e göre birçok beslenme planı bunu kısa vadede sağlayabiliyor, fakat uzun vadede sürdürülebilir olması önemli. Sevdiğiniz yiyecekleri tamamen hayatınızdan çıkarmak, uzun vadede kilo vermenizi zorlaştırabilir.

Kaçamak yapmak, aynı zamanda yediğiniz yiyeceği daha bilinçli ve keyifli tüketmenizi sağlar. Örneğin, 31 yaşındaki Jared Wakeford, hayatına karbonhidratları bilinçli olarak ekledikten sonra vücut yağını daha kolay yaktığını söylüyor. Eskiden strese girdiğinde gizlice kruvasan yiyen Jared, artık bu yiyecekleri planlayarak tüketiyor ve her lokmadan daha fazla keyif alıyor.

