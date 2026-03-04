onedio
2 Bin Yıllık 'Sinirli' Mars Heykeline Artık Daha Yakından Bakılabilecek!

2 Bin Yıllık 'Sinirli' Mars Heykeline Artık Daha Yakından Bakılabilecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 22:55

'Mars Heykeli' Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunuyor ve müzenin en değerli eserleri arasında gösteriliyor. Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz eser, neredeyse tamamı korunduğu için ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Müzenin en gözde eserlerinden biri olan Mars Heykeli için yeni bir platform yapıldı.

Artık Mars, daha yakından görülebilecek.

Yaklaşık 2 bin yıllık Mars Heykeli, Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli eserleri arasında.

Meşhur Çingene Kızı'nın ve onlarca mozaik eserinin sergilendiği bu müzede, en dikkat çekici eserlerden birisi de hiç şüphesiz Mars Heykeli. Mars, savaşçı genç bir erkeği betimliyor ve özellikle 'sinirli' bakışlarıyla dikkatleri çekiyor. Miğferli figürün ortadan ayrılan kıvırcık ve kabarık saçları alın ve yüzünü çevreleyerek ensesine kadar uzanıyor. 

Göz bebekleri altın ve gümüş kakmalı olan heykelin yüz ifadesinde öfke ve kararlılık öne çıkıyor. Heykelin bozulmadan toprak altından çıkartılmış olması da büyük bir mucize kabul ediliyor.

Ziyaretçiler, Mars'ı daha yakından görebilecek.

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede sergilenen önemli eserler arasında bulunan heykelin detaylarının daha iyi incelenebilmesi amacıyla 16 metrekarelik seyir platformu oluşturuldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilen platform sayesinde ziyaretçiler, heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından görme imkanı buluyor.

