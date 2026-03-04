2 Bin Yıllık 'Sinirli' Mars Heykeline Artık Daha Yakından Bakılabilecek!
'Mars Heykeli' Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunuyor ve müzenin en değerli eserleri arasında gösteriliyor. Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz eser, neredeyse tamamı korunduğu için ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Müzenin en gözde eserlerinden biri olan Mars Heykeli için yeni bir platform yapıldı.
Artık Mars, daha yakından görülebilecek.
Yaklaşık 2 bin yıllık Mars Heykeli, Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli eserleri arasında.
Ziyaretçiler, Mars'ı daha yakından görebilecek.
