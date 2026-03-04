2 Bin Yıllık 'Sinirli' Mars Heykeline Artık Daha Yakından Bakılabilecek!

Meşhur Çingene Kızı'nın ve onlarca mozaik eserinin sergilendiği bu müzede, en dikkat çekici eserlerden birisi de hiç şüphesiz Mars Heykeli. Mars, savaşçı genç bir erkeği betimliyor ve özellikle 'sinirli' bakışlarıyla dikkatleri çekiyor. Miğferli figürün ortadan ayrılan kıvırcık ve kabarık saçları alın ve yüzünü çevreleyerek ensesine kadar uzanıyor.

Göz bebekleri altın ve gümüş kakmalı olan heykelin yüz ifadesinde öfke ve kararlılık öne çıkıyor. Heykelin bozulmadan toprak altından çıkartılmış olması da büyük bir mucize kabul ediliyor.