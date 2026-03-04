Yağışlar Bereket Getirdi: Tarihi Köprü Eski İhtişamlı Günlerine Döndü!

AA'dan Sercan Küçükşahin'in haberine göre, özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan köprünün 8 gözü, Kızılırmak'ın debisinin yağışlar ve kar sularının etkisiyle artmasıyla suyla doldu. 144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün ilkbahardaki manzarası, dronla görüntülendi.

Karaözü Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki Yasin Kaya, AA muhabirine, Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini söyledi. Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha yükselteceğini belirten Kaya, 'Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak.' dedi.