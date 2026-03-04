onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yağışlar Bereket Getirdi: Tarihi Köprü Eski İhtişamlı Günlerine Döndü!

Yağışlar Bereket Getirdi: Tarihi Köprü Eski İhtişamlı Günlerine Döndü!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 18:37

Son günlerde ülkemizde etkili olan yağışlar, birçok derenin yeniden faaliyete geçmesini sağladı. Ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Kızılırmak'ın debisi de yağışların ardından arttı. Kar sularının da etkisiyle yükselen Kızılırmak, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemerini suyla doldurdu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihi kemer yeniden suyla doldu.

Tarihi kemer yeniden suyla doldu.

AA'dan Sercan Küçükşahin'in haberine göre, özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan köprünün 8 gözü, Kızılırmak'ın debisinin yağışlar ve kar sularının etkisiyle artmasıyla suyla doldu. 144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün ilkbahardaki manzarası, dronla görüntülendi.

Karaözü Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki Yasin Kaya, AA muhabirine, Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini söyledi. Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha yükselteceğini belirten Kaya, 'Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak.' dedi.

Köprü, 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilmişti.

Köprü, 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilmişti.

İlçeye bağlı Karaözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen 8 kemerli köprü, Kızılırmak'ın debisinin artmasıyla eski yıllardaki görünümüne kavuştu.

Bu sene, Kızılırmak ve çevresinin bereketli bir yıl geçirmesi umut ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın