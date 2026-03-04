Yağışlar Bereket Getirdi: Tarihi Köprü Eski İhtişamlı Günlerine Döndü!
Son günlerde ülkemizde etkili olan yağışlar, birçok derenin yeniden faaliyete geçmesini sağladı. Ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Kızılırmak'ın debisi de yağışların ardından arttı. Kar sularının da etkisiyle yükselen Kızılırmak, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemerini suyla doldurdu.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
Tarihi kemer yeniden suyla doldu.
Köprü, 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilmişti.
