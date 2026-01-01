Nadir Bir Hastalık Yüzünden Hayatının Geri Kalanında Sadece İki Yiyecek Tüketmek Zorunda Olan Kadın

Caroline’a sonunda Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS) teşhisi kondu. Bu nadir hastalıkta bağışıklık sistemi, zararsız uyaranlara karşı aşırı ve kontrolsüz tepkiler veriyor. Sonuç; alerji benzeri belirtiler, sindirim sorunları, solunum güçlüğü, yoğun yorgunluk ve hatta hayatı tehdit eden anafilaksi atakları.

Üstelik bu hastalığın şu an için kesin bir tedavisi yok. Yönetimi, tetikleyicilerden kaçınma ve ilaçlarla semptom kontrolüne dayanıyor.

Salata Yedi, Hayatı Mahvolma Noktasına Geldi!

Uygulanan tedaviler sayesinde bir süre daha fazla gıda tüketebilen Caroline, hatta restoranlara bile gidebildi. Ancak her şey yoluna girdi derken tatilde yediği birkaç lokma salata, yeniden anafilaksiye yol açtı. Acil şekilde ülkesine geri getirildi.

Bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadı. 1.73 boyunda sadece 48 kiloya düştü. Güvenli kalan tek şeyler: su ve yulaf.

Hayatını Kurtaran “Formül”

Bir doktorun önerisiyle hipoalerjenik, amino asit bazlı özel bir beslenme formülünü denemeye başladı. Bu ürün, vücudun proteinleri parçalamasına gerek kalmadan besin almasını sağlıyor ve alerjik tepki riskini ortadan kaldırıyor.

Bugün Caroline’ın beslenmesi hala üç şeyle sınırlı: Su, yulaf ve bu özel formül. Yine de pes etmiş değil. Yulafla farklı tarifler deniyor, hatta özel günlerde kendince “tatlılar” yapıyor.