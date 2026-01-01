onedio
Nadir Bir Hastalık Yüzünden Hayatının Geri Kalanında Sadece İki Yiyecek Tüketmek Zorunda Olan Kadın

Nadir Bir Hastalık Yüzünden Hayatının Geri Kalanında Sadece İki Yiyecek Tüketmek Zorunda Olan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 01:28

Hayat boyu ne yiyeceğini düşünmeden yaşamak çoğumuz için sıradan bir konfor. Ancak nadir bir hastalık teşhisi alan bu kadın için yemek, keyifli bir alışkanlık olmaktan çıkıp hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bir zamanlar neredeyse her şeyi tüketebilen hayatı, bugün yalnızca iki güvenli gıdayla sınırlı. Onun hikâyesi, bağışıklık sisteminin ne kadar acımasız olabileceğini ve görünmez hastalıkların insan yaşamını nasıl kökten değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

Hayat boyu yalnızca iki gıdayla beslenmek kulağa abartı gibi geliyor olabilir.

Ancak Caroline Cray isimli bir kadın, hastalığı nedeniyle ömrünün sonuna kadar iki gıdayla beslenmek zorunda!

Caroline, çocukluğundan beri bazı gıdalara alerjisi olduğunu biliyordu.

Kuruyemiş, kivi, susam ve hardaldan uzak durması yeterliydi. Uzun süre neredeyse her şeyi sorunsuz tüketebildi. Ta ki üniversitedeki ilk haftasına kadar.

Arkadaşlarıyla yediği çikolatalı dondurmadan kısa süre sonra anafilaksi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ve o gün, hayatının tamamen değiştiği an oldu.

Bağışıklık Sistemi Gıdaları “Tehdit” Olarak Görmeye Başladı

Bu olaydan sonra Caroline’ın vücudu neredeyse tüm yiyecekleri yabancı bir tehdit gibi algılamaya başladı. Doktorlar başlangıçta stres kaynaklı olabileceğini düşündü. Hatta geçmişteki bir ilişkide yaşanan ihmaller bile ihtimaller arasında değerlendirildi.

Haftalar süren hastane sürecinde deneme yanılma yöntemiyle güvenli gıdalar arandı. Bir süre boyunca yalnızca yulaf, yumurta, pastırma ve su tüketebildi. Ancak bu “liste” de uzun ömürlü olmadı.

Teşhis: Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS)

Caroline’a sonunda Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS) teşhisi kondu. Bu nadir hastalıkta bağışıklık sistemi, zararsız uyaranlara karşı aşırı ve kontrolsüz tepkiler veriyor. Sonuç; alerji benzeri belirtiler, sindirim sorunları, solunum güçlüğü, yoğun yorgunluk ve hatta hayatı tehdit eden anafilaksi atakları.

Üstelik bu hastalığın şu an için kesin bir tedavisi yok. Yönetimi, tetikleyicilerden kaçınma ve ilaçlarla semptom kontrolüne dayanıyor.

Salata Yedi, Hayatı Mahvolma Noktasına Geldi!

Uygulanan tedaviler sayesinde bir süre daha fazla gıda tüketebilen Caroline, hatta restoranlara bile gidebildi. Ancak her şey yoluna girdi derken tatilde yediği birkaç lokma salata, yeniden anafilaksiye yol açtı. Acil şekilde ülkesine geri getirildi.

Bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşadı. 1.73 boyunda sadece 48 kiloya düştü. Güvenli kalan tek şeyler: su ve yulaf.

Hayatını Kurtaran “Formül”

Bir doktorun önerisiyle hipoalerjenik, amino asit bazlı özel bir beslenme formülünü denemeye başladı. Bu ürün, vücudun proteinleri parçalamasına gerek kalmadan besin almasını sağlıyor ve alerjik tepki riskini ortadan kaldırıyor.

Bugün Caroline’ın beslenmesi hala üç şeyle sınırlı: Su, yulaf ve bu özel formül. Yine de pes etmiş değil. Yulafla farklı tarifler deniyor, hatta özel günlerde kendince “tatlılar” yapıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
