Uzun Vadede Yıpratıyor: En Stresli Meslekler Hangileri?
Dışarıdan bakıldığında prestijli ya da “güvenli” görünen bazı meslekler, işin içinde girildiğinde bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. Sürekli zaman baskısı, yüksek sorumluluk, duygusal yük ve bitmeyen beklentiler, bu meslekleri uzun vadede ciddi bir stres kaynağına dönüştürüyor. Üstelik mesele sadece yoğun çalışmak da değil. Kontrol duygusunun azalması, hata yapma payının düşük olması ve insan hayatına ya da büyük maddi sonuçlara doğrudan etki etmek, zihinsel yıpranmayı katlıyor. Peki, uzmanlara göre uzun vadede en fazla stres yaratan meslekler hangileri?
Listelerin en başında değişmez bir şekilde askeri personel, polis memurları ve itfaiyeciler yer alıyor.
Fiziksel güçten ziyade zihinsel odaklanmanın yarattığı stres açısından pilotluk ve hava trafik kontrolörlüğü en zorlu meslekler arasında.
Sağlık sektörü, özellikle cerrahlar, acil servis doktorları ve hemşireler için hem fiziksel hem de duygusal anlamda büyük bir sınavdır.
Fiziksel bir tehlike içermemesine rağmen, etkinlik koordinatörlüğü, gazetecilik ve üst düzey yöneticilik (CEO) gibi meslekler, "yetiştirme" stresi nedeniyle listelerde üst sıralardadır.
Türkiye özelinde konuşacak olursak durum biraz daha farkılaşıyor...
