Uzun Vadede Yıpratıyor: En Stresli Meslekler Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 00:14

Dışarıdan bakıldığında prestijli ya da “güvenli” görünen bazı meslekler, işin içinde girildiğinde bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. Sürekli zaman baskısı, yüksek sorumluluk, duygusal yük ve bitmeyen beklentiler, bu meslekleri uzun vadede ciddi bir stres kaynağına dönüştürüyor. Üstelik mesele sadece yoğun çalışmak da değil. Kontrol duygusunun azalması, hata yapma payının düşük olması ve insan hayatına ya da büyük maddi sonuçlara doğrudan etki etmek, zihinsel yıpranmayı katlıyor. Peki, uzmanlara göre uzun vadede en fazla stres yaratan meslekler hangileri?

Listelerin en başında değişmez bir şekilde askeri personel, polis memurları ve itfaiyeciler yer alıyor.

Bu meslek grubunun yaşadığı stresin temel kaynağı, fiziksel bütünlüklerine yönelik doğrudan tehditler ve bilinmezliktir. Özellikle askeri personel için evden uzun süre uzak kalma, katı hiyerarşi ve savaş riski, psikolojik baskıyı en üst düzeye çıkarır. Benzer şekilde itfaiyeciler ve polisler, mesailerinin nasıl geçeceğini asla önceden kestiremezler, sıradan bir gün aniden travmatik bir olayla ve hayati tehlikeyle bölünebilir. Bu belirsizlik hali, vücudun sürekli 'savaş ya da kaç' modunda kalmasına neden olarak kronik strese yol açar.

Fiziksel güçten ziyade zihinsel odaklanmanın yarattığı stres açısından pilotluk ve hava trafik kontrolörlüğü en zorlu meslekler arasında.

Bu kişiler, aynı anda yüzlerce insanın can güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk, 'hata yapma lüksünün olmaması' gerçeğiyle birleşir.

Bir hava trafik kontrolörü, saniyeler içinde doğru kararı vermek zorundadır. Hava durumu, teknik arızalar veya yoğun trafik gibi değişkenleri yönetirken yaşanacak anlık bir dikkat dağınıklığı felaketle sonuçlanabilir. Bu sürekli tetikte olma hali, mesai bitse bile zihinsel yorgunluğun devam etmesine neden oluyor.

Sağlık sektörü, özellikle cerrahlar, acil servis doktorları ve hemşireler için hem fiziksel hem de duygusal anlamda büyük bir sınavdır.

Bu gruptaki stresin ana kaynağı, insan hayatına doğrudan müdahale etme zorunluluğu ve başarısızlık durumunda yaşanan vicdani yüktür. Acil servis çalışanları, kaotik ortamlarda çok hızlı kararlar almak zorunda. Ayrıca hasta yakınlarının duygusal tepkilerini yönetmek, uzun nöbet saatleri ve yetersiz uyku gibi faktörler, sağlık çalışanlarında 'tükenmişlik sendromu'nun (burnout) en sık görüldüğü meslek grubu olmalarına yol açıyor.

Fiziksel bir tehlike içermemesine rağmen, etkinlik koordinatörlüğü, gazetecilik ve üst düzey yöneticilik (CEO) gibi meslekler, "yetiştirme" stresi nedeniyle listelerde üst sıralardadır.

Bir etkinlik koordinatörü veya halkla ilişkiler uzmanı için her şeyin kusursuz olması gerekir, en ufak bir aksaklık müşterinin gözünde büyük bir krize dönüşebilir. Gazeteciler ise sürekli teslim tarihleri (deadline) ile yarışır ve haber atlama korkusu yaşarlar. Üst düzey yöneticiler ise şirketin finansal geleceği ve çalışanların kaderini etkileyen kararların ağırlığı altında ezilirler, bu da sürekli bir performans kaygısı yaratıyor.

Türkiye özelinde konuşacak olursak durum biraz daha farkılaşıyor...

Özellikle çağrı merkezi çalışanları, gün boyu şikayet dinlemek ve öfkeli müşterileri sakinleştirmek zorunda kaldıkları için ciddi bir duygusal baskı altındalar. Öte yandan, büyükşehirlerdeki trafik kaosu ve 'hızlı teslimat' beklentisi, kuryeler ve şoförler için mesleği hayati risk taşıyan bir hale getiriyor. Türkiye'de ayrıca mali müşavirler, sürekli değişen mevzuatlar ve hata durumunda doğacak ağır cezai yaptırımlar nedeniyle yoğun stres altında çalışan meslek grupları arasında yer alıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
