onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Mutlu Olmaları İmkansız: İlişkiyi Sabote Etmeye En Yatkın Burçlar

Mutlu Olmaları İmkansız: İlişkiyi Sabote Etmeye En Yatkın Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 20:40

Dışarıdan bakıldığında tutkulu, zeki ya da güçlü görünen bazı burçlar iş duygusal bağ kurmaya geldiğinde aynı başarıyı gösteremeyebiliyor. İlişkiler yolunda giderken bile içten içe huzursuzlanan sorun yokken sorun yaratan ya da her şey tam oturdu derken geri çekilen bu kişiler için mutluluk çoğu zaman kaçan bir hedefe dönüşüyor.

Bilinçli bir tercih olmasa da kontrol ihtiyacı özgürlük korkusu ya da aşırı analiz etme hali, ilişkiyi adım adım sabote eden davranışlara zemin hazırlıyor. Peki ilişkiyi en çok sabote eden burçlar hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep için ilişki, yüzeysel bir bağ değil, derinlik, tutku ve mutlak bağlılık demektir. Sorun da tam burada başlar. Terk edilme korkusu, yoğun kıskançlık ve kontrol ihtiyacı zamanla karşı tarafı boğabilir. Akrep, güvenini sınamak adına kriz yaratmaya meyillidir. Sessizleşmeler, ani duygusal geri çekilmeler ve ima dolu davranışlar, ilişkiyi yoran bir döngüye dönüşebilir.

İkizler Burcu

İkizler’in zihni sürekli hareket halindedir. Bu burç için duygusal istikrar, heyecan kadar cezbedici değildir. İlişkide her şey yolunda giderken bile “Acaba başka bir ihtimal var mı?” sorusu devreye girebilir. Netlikten kaçma, çelişkili sinyaller verme ve kararları erteleme, partnerde güvensizlik yaratır. İkizler çoğu zaman ilişkiyi bilerek değil, kararsızlığıyla sabote eder.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Dışarıdan soğukkanlı ve kontrollü görünen Oğlak, ilişkilerde duygularını geri planda tutma eğilimindedir. Mantık önceliklidir; bu da duygusal ihtiyaçların ötelenmesine yol açar. Sorunlar konuşulmadığında değil, konuşulması ertelendiğinde büyür. Oğlak, “zamanla düzelir” diyerek bağın içten içe zayıflamasına neden olabilir.

Kova Burcu

Kova’nın en büyük sınavı, özgürlük ihtiyacıdır. Duygusal yakınlık arttıkça geri çekilme refleksi devreye girebilir. Bağımsızlığını kaybetme korkusu, ani mesafeler ve soğukluk olarak yansır. Kova çoğu zaman ilişkiyi bozan taraf olduğunu fark etmez; çünkü kendi gözünde yaptığı şey sadece alan yaratmaktır. Karşı taraf içinse bu, duvar örmekle eşdeğerdir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başak, ilişkiyi düzeltme niyetiyle yola çıkar ama eleştiri dozunu ayarlayamazsa sonuç tam tersi olur. Detaylara takılmak, eksikleri sürekli gündeme getirmek ve “daha iyisi mümkün” düşüncesi, partnerin yetersiz hissetmesine yol açabilir. Başak sabote ederken bile haklı olduğunu düşünür çünkü onun zihninde bu ilişkiyi kurtarma çabasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın