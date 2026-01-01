Havalimanı Güvenliğinde Herkesi Sinir Eden Hata: Gecikmelerin Sebebi Bu Alışkanlık

Bu da yeni gelen yolcuların eşyalarını yerleştirecek alan bulamamasına ve güvenlik sırasının yavaşlamasına neden oluyor. Havalimanı personeli ve diğer yolcular, oluşan bu tıkanıklığı gidermek için ek çaba harcamak zorunda kalıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, tepsileri terk eden yolculara tepki gösterildiği ve bu davranışın temel bir kamusal alan sorumluluğu olduğu ifade ediliyor. Güvenlik alanlarının yan kısımlarında, yolcuların eşyalarını rahatça toparlayabilmesi için ayrılmış masaların bulunduğu hatırlatılıyor. Bu alanların amacı, kontrol hattının akışını kesmeden hazırlık yapılabilmesini sağlamak.