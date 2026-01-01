onedio
Havalimanı Güvenliğinde Herkesi Sinir Eden Hata: Gecikmelerin Sebebi Bu Alışkanlık

Metehan Bozkurt
01.01.2026 - 18:51

Havalimanlarında güvenlik kontrolü yolculuğun en sabır isteyen aşamalarından biri olmaya devam ediyor. Yoğunluk, uzun kuyruklar ve zaman baskısı yetmezmiş gibi bazı yolcu alışkanlıkları bu süreci daha da yavaşlatabiliyor. Son dönemde sıkça dile getirilen ve pek çok yolcunun tepkisini çeken bu davranış küçük gibi görünse de güvenlik noktalarında ciddi gecikmelere yol açabiliyor.

Havalimanı güvenlik kontrollerinde yaşanan yoğunluğun artmasında, yolcuların farkında olmadan yaptığı küçük ama etkili hataların payı olduğu belirtiliyor.

Son dönemde özellikle dikkat çeken bu davranış, güvenlik taramasından geçen yolcuların kullandıkları tepsileri toplama alanına bırakmadan terk etmesiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu alışkanlığın, güvenlik hattında ciddi aksamalara neden olabildiğini vurguluyor.

Söz konusu durum, tepsilerin konveyör bant üzerinde ya da yükleme masalarında birikmesine yol açıyor.

Bu da yeni gelen yolcuların eşyalarını yerleştirecek alan bulamamasına ve güvenlik sırasının yavaşlamasına neden oluyor. Havalimanı personeli ve diğer yolcular, oluşan bu tıkanıklığı gidermek için ek çaba harcamak zorunda kalıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, tepsileri terk eden yolculara tepki gösterildiği ve bu davranışın temel bir kamusal alan sorumluluğu olduğu ifade ediliyor. Güvenlik alanlarının yan kısımlarında, yolcuların eşyalarını rahatça toparlayabilmesi için ayrılmış masaların bulunduğu hatırlatılıyor. Bu alanların amacı, kontrol hattının akışını kesmeden hazırlık yapılabilmesini sağlamak.

