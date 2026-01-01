onedio
Dünyanın En Sıcak Noktası Belli Oldu: Yüzey Sıcaklığı 70 Dereceyi Aştı

Dünyanın En Sıcak Noktası Belli Oldu: Yüzey Sıcaklığı 70 Dereceyi Aştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
01.01.2026 - 17:23

Yeryüzünde sıcaklık kavramını yeniden düşündüren bir keşif daha gündemde. NASA’nın uydu verileriyle desteklenen ölçümler, dünyanın yüzey sıcaklığı en yüksek noktasını ortaya koydu. İnsan yaşamının sınırlarını zorlayan bu bölge, ulaşılan ekstrem değerlerle bilim dünyasının dikkatini üzerine çekiyor. Uzmanlara göre kaydedilen sıcaklıklar, yalnızca rekor niteliği taşımıyor; aynı zamanda küresel iklim dinamiklerini anlamak açısından da kritik veriler sunuyor.

Doğa, sınırları zorlamaya devam ediyor.

Doğa, sınırları zorlamaya devam ediyor.

NASA’nın uydu verileriyle desteklenen son bilimsel ölçümler, yeryüzündeki en yüksek yüzey sıcaklığının nerede kaydedildiğini netleştirdi. Sonuç şaşırtıcı ama tartışmasız: İran’ın güneydoğusunda yer alan Lut Çölü, 70 dereceyi aşan yüzey sıcaklıklarıyla gezegenin en sıcak noktası olarak kayıtlara geçti.

Afro-Asyatik çöller kuşağının en sert halkalarından biri olan Lut Çölü, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Afro-Asyatik çöller kuşağının en sert halkalarından biri olan Lut Çölü, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 480 kilometre uzunluğa ve 320 kilometre genişliğe sahip bu kurak havza, NASA uydularından alınan verilere göre 70,7 dereceye kadar çıkan yüzey sıcaklıklarına ulaşıyor. Bu ekstrem değer, Lut Çölü’nü “dünyanın en yüksek yüzey sıcaklığına sahip bölgesi” konumuna taşıyor. Uzmanlara göre bu koşullar, bölgede kalıcı canlı yaşamını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Lut Çölü’nün bu kadar aşırı ısınmasının arkasında coğrafi izolasyon yatıyor.

Lut Çölü'nün bu kadar aşırı ısınmasının arkasında coğrafi izolasyon yatıyor.

İran platosunda, yüksek dağ sıralarıyla çevrili bir yapıya sahip olan bölge, yağış sistemlerinden neredeyse tamamen kopmuş durumda. Çevredeki dağlar, yağmur bulutlarını engelleyerek çölün kuraklığını daha da derinleştiriyor. Uydu görüntülerinde yüzlerce kilometre boyunca uzanan kurumuş göl yatakları, bölgenin iklimsel sertliğini açıkça ortaya koyuyor.

Her ne kadar bugün yaşanması zor bir coğrafya olsa da Lut Çölü, geçmişte insan zekasının izlerini taşıyor. Araştırmalar, yaklaşık 2000 yıl önce bölgede yaşayan toplulukların yer altı sularına ulaşmak için son derece gelişmiş bir sistem kurduğunu gösteriyor. Derinliği 50 metreyi bulan yüzlerce kuyu, dar tünellerle birbirine bağlanarak geniş bir yer altı su ağı oluşturmuş. Bu yapı antik dönem mühendisliğinin çöl şartlarında bile nasıl çözümler üretebildiğinin somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
