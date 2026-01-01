Dünyanın En Sıcak Noktası Belli Oldu: Yüzey Sıcaklığı 70 Dereceyi Aştı

İran platosunda, yüksek dağ sıralarıyla çevrili bir yapıya sahip olan bölge, yağış sistemlerinden neredeyse tamamen kopmuş durumda. Çevredeki dağlar, yağmur bulutlarını engelleyerek çölün kuraklığını daha da derinleştiriyor. Uydu görüntülerinde yüzlerce kilometre boyunca uzanan kurumuş göl yatakları, bölgenin iklimsel sertliğini açıkça ortaya koyuyor.

Her ne kadar bugün yaşanması zor bir coğrafya olsa da Lut Çölü, geçmişte insan zekasının izlerini taşıyor. Araştırmalar, yaklaşık 2000 yıl önce bölgede yaşayan toplulukların yer altı sularına ulaşmak için son derece gelişmiş bir sistem kurduğunu gösteriyor. Derinliği 50 metreyi bulan yüzlerce kuyu, dar tünellerle birbirine bağlanarak geniş bir yer altı su ağı oluşturmuş. Bu yapı antik dönem mühendisliğinin çöl şartlarında bile nasıl çözümler üretebildiğinin somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.