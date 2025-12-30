onedio
Evde Yer Olmadığı İçin Tuvaleti Odaya Çeviren Küçük Kızın Paylaşımı Yüreğinizi Dağlayacak

Evde Yer Olmadığı İçin Tuvaleti Odaya Çeviren Küçük Kızın Paylaşımı Yüreğinizi Dağlayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 14:19

Günümüz şartlarında barınma bile zaman zaman lüks olarak görülebiliyor. Geçtiğimiz günlerde küçük bir kızın TikTok paylaşımı tam anlamıyla yürekleri dağladı. Evde yer olmadığı için tuvaleti odaya çeviren küçük kız, minik bir oda turu da yaptı. Paylaşımı görenlerin yürekleri dağlandı.

TikTok kullanıcısının paylaştığı görseller X platformunda da kısa sürede viral oldu.

Evde yer olmadığı için tuvaleti odaya çeviren kullanıcı bir kısmımızın yüreğini dağladı.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

İsterseniz, gelen yorumlardan bazılarına beraber bakalım...

👇

👇

👇

👇

👇

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
