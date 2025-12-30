onedio
article/comments
article/share
Psikolojiye Göre Kararsız İnsanların En Sık Tercih Ettiği 4 Renk

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 09:59

Kararsızlık çoğu zaman basit bir tereddüt gibi görülse de psikolojiye göre kişinin iç dünyasıyla doğrudan bağlantılı. Uzmanlar, karar vermekte zorlanan bireylerin renk tercihlerinde belirli tonlara daha sık yöneldiğini ve bu seçimlerin duygusal ihtiyaçlara dair önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Kararsızlık çoğu zaman “anlık bir tereddüt” gibi görülse de psikolojiye göre bu durum kişinin iç dünyasıyla, güven ihtiyacıyla ve stresle başa çıkma biçimiyle yakından bağlantılı.

Uzmanlar, karar vermekte zorlanan bireylerin günlük hayatta belirli renklere daha sık yöneldiğini ve bu tercihin tesadüf olmadığını söylüyor. Bu renkler, ortak bir duygusal ihtiyaca işaret ediyor.

İşte Kararsız İnsanların En Çok Tercih Ettiği Renkler

Gri: Arada Kalmanın Sessiz İfadesi

Gri, siyah ve beyazın tam ortasında duran bir ton. Psikologlara göre bu renk, kesin bir taraf seçmekten kaçınan kişilerin favorileri arasında yer alıyor. Griyi tercih eden bireyler genellikle kararın sonuçlarını üstlenmek istemiyor ve seçenekleri mümkün olduğunca açık bırakmayı tercih ediyor. Kısacası gri, “biraz daha düşüneyim” ruh halinin rengi.

Bej: Riskten Uzak, Güvende Hissetme İsteği

Bej; dikkat çekmeyen, iddiasız ve risksiz bir ton. Kararsız kişilerin bu renge yönelmesi, hata yapma korkusuyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre bej, kişinin çevreyle uyum sağlama isteğini ve görünmez kalma eğilimini yansıtıyor. Bu renk, karar almaktan çok ortamda sorun çıkarmamayı önemseyen bir psikolojiyi işaret ediyor.

Açık Mavi: Zihni Sakinleştirme Çabası

Açık mavi, huzur ve ferahlık duygusuyla biliniyor. Kararsız bireyler, yoğun düşünce trafiği ve zihinsel yorgunluk yaşadıklarında bu renge daha fazla yöneliyor. Psikologlar, açık mavinin içsel baskıyı azalttığını ve düşünmeye alan açtığını belirtiyor. Bu yüzden karar sürecinde olan kişiler için adeta bir “zihinsel mola” etkisi yaratıyor.

Pastel Yeşil: Dengeyi Kaybetmeme Arzusu

Pastel yeşil, uyum ve dengeyle ilişkilendirilen tonlardan biri. Kararsız insanların bu rengi tercih etmesi, içsel çatışmaları yumuşatma ve herkes için kabul edilebilir bir orta yol bulma isteğini gösteriyor. Uzmanlara göre pastel yeşil, hem kendisiyle hem çevresiyle çatışmadan ilerlemek isteyen bireylerin ruh halini yansıtıyor.

