Birinin Size Gerçekten Değer Verip Vermediğini Tek Soruyla Anlamanın Yolu Açıklandı

Ama psikolojiye göre, bazen tek bir soru bu konuda oldukça belirleyici olabiliyor. Önemli olan ise verilen cevabın ne olduğundan çok, cevabın nasıl verildiği.

Duygusal Öncelik Meselesi

Psikologlar, bir kişinin size verdiği değeri, sizi hayatındaki öncelikler arasında nerede konumlandırdığıyla ölçüyor. Bu, sözlerden çok davranışlarda kendini gösteriyor. Özellikle zaman ayırma, planlama ve sorumluluk alma gibi konular, duygusal değerin en net işaretleri.