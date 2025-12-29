Herkes Kötü Olabilir mi? Bilimsel Araştırmalar "Kötü İnsan" Kavramına Açıklık Getirdi

Psikoloji ve sosyoloji araştırmaları, kötülüğün doğuştan çok; öğrenilen, pekiştirilen ve zamanla normalleştirilen davranışlar bütünü olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre belirleyici olan şey, yapılan hatadan çok, bu hatayı bilerek sürdürme ve başkalarına zarar vermeyi meşru görme eğilimi.

Psikologlar, “kötü insan” kavramının hukuki değil, toplumsal ve ahlaki bir değerlendirme olduğuna dikkat çekiyor. Yine de bilimsel çalışmalarda tekrar eden bazı ortak özellikler öne çıkıyor: empati eksikliği, çıkar uğruna bilinçli zarar verme, sorumluluk almaktan kaçınma, manipülatif tutumlar ve güç üzerinden ilişki kurma isteği.