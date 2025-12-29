onedio
Atmosferinde Elmas Yağdığı Düşünülen Limon Şeklinde Tuhaf Bir Gezegen Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2025 - 13:55

James Webb Uzay Teleskobu verileri, Samanyolu’nda benzeri görülmemiş bir gezegenin keşfedildiğini ortaya koydu. Aşırı kütleçekimi nedeniyle limon şeklini alan bu gök cisminin, karbon ağırlıklı atmosferinde elmas yağmurları oluşabileceği düşünülüyor.

Gökbilimciler, Samanyolu’nda şimdiye kadar gözlemlenen en alışılmadık gezegenlerden birini tespit etti.

James Webb Uzay Teleskobu verilerine dayanan keşfe göre PSR J2322-2650b adlı bu ötegezegen, aşırı kütleçekimi nedeniyle küresel formunu kaybederek limon ya da Amerikan futbolu topunu andıran bir şekle büründü.

Yaklaşık Jüpiter kütlesine sahip olan gezegen, son derece yoğun bir milisaniye pulsarının etrafında yalnızca 7,8 saatlik bir yörüngede dönüyor.

Bu olağanüstü yakınlık, pulsarın güçlü çekim etkisiyle gezegenin fiziksel olarak esnemesine neden oluyor. Dünya’dan yaklaşık 2.055 ışık yılı uzaklıktaki sistem bilinen gezegen modellerini zorlayan özellikler taşıyor.

Araştırmacılara göre gezegenin atmosferi de en az şekli kadar sıra dışı.

Yüzey sıcaklığının 1.900 Kelvin’e ulaşması ve atmosferin büyük ölçüde helyum ile karbon bileşiklerinden oluşması, onu bugüne kadar incelenen ötegezegenlerden ayırıyor. Su, metan veya karbondioksit gibi yaygın moleküller yerine, moleküler karbonun baskın olduğu bir yapı gözlemleniyor.

Bu karbon zenginliği, gezegenin derin katmanlarında elmas yağmurlarının oluşabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bilim insanları, atmosferdeki karbonun yüksek basınç ve sıcaklık altında kristalleşerek katı elmas parçalarına dönüşebileceğini değerlendiriyor.

PSR J2322-2650b’nin nasıl oluştuğu ise hala net değil. Mevcut gezegen oluşum teorileri, bu kadar saf karbon ağırlıklı bir atmosferi açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle araştırmacılar söz konusu cismin tamamen yeni bir gezegen türünü temsil edebileceğini düşünüyor.

