Atmosferinde Elmas Yağdığı Düşünülen Limon Şeklinde Tuhaf Bir Gezegen Keşfedildi
James Webb Uzay Teleskobu verileri, Samanyolu’nda benzeri görülmemiş bir gezegenin keşfedildiğini ortaya koydu. Aşırı kütleçekimi nedeniyle limon şeklini alan bu gök cisminin, karbon ağırlıklı atmosferinde elmas yağmurları oluşabileceği düşünülüyor.
Gökbilimciler, Samanyolu’nda şimdiye kadar gözlemlenen en alışılmadık gezegenlerden birini tespit etti.
Yaklaşık Jüpiter kütlesine sahip olan gezegen, son derece yoğun bir milisaniye pulsarının etrafında yalnızca 7,8 saatlik bir yörüngede dönüyor.
Araştırmacılara göre gezegenin atmosferi de en az şekli kadar sıra dışı.
