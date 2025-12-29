Atmosferinde Elmas Yağdığı Düşünülen Limon Şeklinde Tuhaf Bir Gezegen Keşfedildi

Yüzey sıcaklığının 1.900 Kelvin’e ulaşması ve atmosferin büyük ölçüde helyum ile karbon bileşiklerinden oluşması, onu bugüne kadar incelenen ötegezegenlerden ayırıyor. Su, metan veya karbondioksit gibi yaygın moleküller yerine, moleküler karbonun baskın olduğu bir yapı gözlemleniyor.

Bu karbon zenginliği, gezegenin derin katmanlarında elmas yağmurlarının oluşabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bilim insanları, atmosferdeki karbonun yüksek basınç ve sıcaklık altında kristalleşerek katı elmas parçalarına dönüşebileceğini değerlendiriyor.

PSR J2322-2650b’nin nasıl oluştuğu ise hala net değil. Mevcut gezegen oluşum teorileri, bu kadar saf karbon ağırlıklı bir atmosferi açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle araştırmacılar söz konusu cismin tamamen yeni bir gezegen türünü temsil edebileceğini düşünüyor.