Psikolojiye Göre İnsanların Sağlıksız İlişkilerde Kalmasının 3 Temel Nedeni

Araştırmalar, düşük öz saygı düzeyine sahip bireylerin sağlıksız ilişkilere daha fazla katlanabildiğini göstermektedir. Bu bireyler, yalnız kalma düşüncesini yoğun bir kaygı kaynağı olarak algılayabilmekte ve ilişkiyi duygusal bir ihtiyaçtan ziyade güvenlik unsuru olarak değerlendirebilmektedir. Zamanla ilişki, bireyin kendisini değerli hissetmesini sağlayan bir araç haline gelirken, ilişkinin niteliği ikinci plana itilebilmektedir.