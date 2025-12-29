onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Psikolojiye Göre İnsanların Sağlıksız İlişkilerde Kalmasının 3 Temel Nedeni

Psikolojiye Göre İnsanların Sağlıksız İlişkilerde Kalmasının 3 Temel Nedeni

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2025 - 13:00

Sağlıksız olduğu açıkça görülen ilişkilerin sürdürülmesi, çoğu zaman yalnızca duygusal bağlarla açıklanamaz. Psikolojik araştırmalar, bireylerin bu tür ilişkilerde kalmasının belirli zihinsel ve duygusal dinamiklere dayandığını gösteriyor. Bu dinamikler, sağlıksız ilişkilerin neden fark edilmesine rağmen sonlandırılamadığını anlamaya yardımcı oluyor.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/apdad...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bağlanma Stillerinin İlişki Tercihlerine Etkisi

Bağlanma Stillerinin İlişki Tercihlerine Etkisi

Psikoloji alanındaki araştırmalar, bireylerin romantik ilişkilerde sergilediği davranışların büyük ölçüde çocukluk döneminde gelişen bağlanma stilleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler, terk edilme korkusu nedeniyle kendilerini güvende hissetmedikleri ilişkilerde dahi kalma eğilimi gösterebilmektedir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler ise duygusal mesafeyi olağan kabul ederek sağlıksız ilişki dinamiklerini normalleştirebilmektedir. Bu durum, bireyin sağlıksız ilişkiyi fark etmesini ve sonlandırmasını zorlaştırmaktadır.

Yalnızlık Korkusu ve Düşük Öz Değer Algısı

Yalnızlık Korkusu ve Düşük Öz Değer Algısı

Araştırmalar, düşük öz saygı düzeyine sahip bireylerin sağlıksız ilişkilere daha fazla katlanabildiğini göstermektedir. Bu bireyler, yalnız kalma düşüncesini yoğun bir kaygı kaynağı olarak algılayabilmekte ve ilişkiyi duygusal bir ihtiyaçtan ziyade güvenlik unsuru olarak değerlendirebilmektedir. Zamanla ilişki, bireyin kendisini değerli hissetmesini sağlayan bir araç haline gelirken, ilişkinin niteliği ikinci plana itilebilmektedir.

Duygusal Yatırım ve Değişim Beklentisi Yanılsaması

Duygusal Yatırım ve Değişim Beklentisi Yanılsaması

Psikolojide “batık maliyet yanılgısı” olarak tanımlanan durum, bireylerin uzun süre emek verdikleri ilişkilerden ayrılmakta zorlanmalarına neden olmaktadır. İlişkiye harcanan zaman, duygu ve çaba arttıkça, bu yatırımı kaybetme düşüncesi ayrılığı daha zor hale getirmektedir. Buna ek olarak, partnerin zamanla değişeceğine dair beklenti, bireyin sağlıksız ilişkiyi sürdürmesine yol açabilmektedir. Oysa araştırmalar, kalıcı davranış değişiminin nadiren dış baskıyla gerçekleştiğini göstermektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın