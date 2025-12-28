onedio
Arabası Takip Ediliyor Sandı, Gerçek Son Anda Ortaya Çıktı: "Bu Kabul Edilemez..."

Arabası Takip Ediliyor Sandı, Gerçek Son Anda Ortaya Çıktı: "Bu Kabul Edilemez..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 15:10

Telefonuna gelen tek bir bildirim, genç bir kadının kısa sürede büyük bir korku yaşamasına yetti. Aracının takip edildiğini düşünen kadın, yaşadıklarını paylaşınca herkes olası bir 'sapık' ihtimali üzerinde durdu. Ancak olayın perde arkası ortaya çıktığında, asıl sarsıcı olanın takip edilmekten çok bunu kimin yaptığı olduğu anlaşıldı.

Bir genç kadın, telefonuna gelen beklenmedik bir bildirimle kısa süreli bir panik yaşadı.

Bir genç kadın, telefonuna gelen beklenmedik bir bildirimle kısa süreli bir panik yaşadı.

Aracının takip edildiğini söyleyen uyarı, onu stalklandığını düşünmeye itti. Ancak olayın perde arkası ortaya çıktığında, yaşadığı şok daha da büyüdü.

Dina isimli kadın, eve dönerken telefonuna “hareket halindeki araçta takip cihazı bulundu” şeklinde bir bildirim düştüğünü fark etti.

Dina isimli kadın, eve dönerken telefonuna “hareket halindeki araçta takip cihazı bulundu” şeklinde bir bildirim düştüğünü fark etti.

Uyarıda, söz konusu etiketin sahibinin aracın konumunu görebileceği belirtiliyordu. Ne olduğunu anlayamayan Dina, korku içinde aracını kenara çekti ve yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, aracında bir takip cihazı olabileceğini düşündüğünü ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Dina, yeni bir video paylaşarak olayın arkasında yabancı biri değil, kendi ailesinin olduğunu açıkladı. Takip cihazını aracına yerleştirenlerin anne ve babası olduğunu söyleyen Dina, ailesinin bunu neden yaptığını bilmediğini, fakat kendisine haber verilmeden böyle bir şey yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

withlove_

Her gün boş bir kaç içerik yapmaya yemin etmiş bu site Allah affetsin 😁

gibicibicis

Bu haberi okumak içün harcadığım internet ve eforu helal etmiyorum.