Esmer Olduğu İçin Küçükken Zorbalandığını Dile Getiren Kadın O Sancılı Süreci Anlattı

28.12.2025 - 14:21

Geçtiğimiz günlerde bir kadının anlattıkları, insanların ağızlarından çıkan sözlerin başkalarının hayatında nasıl derin yaralar açtığını yüzümüze çarptı. Esmer olduğu için maruz kaldığı 'cildini keselesen rengi açılır' zorbalığı yüzünden lise yıllarından beri cildine zarar verme pahasına her gün kese yaptığını itiraf etti. Sırf 'daha beyaz' görünme umuduyla edindiği bu takıntılı alışkanlığı ve yaşadığı o sancılı süreci anlatan genç kadın, akran zorbalığının ne kadar tehlikeli boyutlara varabileceğini herkese gösterdi.

İşte o video:

Bir kullanıcı, ten rengi yüzünden nasıl zorbalandığını anlattı.

Kendisine gelen 'cildini keselesen rengin açılır' tarzındaki zorba yorumlardan yola çıkarak insanların ne kadar acımasız olabildiğini anlattı. Esmer olduğu için maruz kaldığı bu psikolojik baskı yüzünden, lise yıllarından beri cildine zarar verdiğini bile bile her gün kese yaptığını itiraf etti. Başlarda gerçekten beyazlayacağını umarak bu yola başvurduğunu ancak bunun işe yaramadığını kendisinin de bunun canlı bir kanıtı olduğunu belirterek insanların sözlerinin yarattığı travmatik etkiyi dile getirdi.

