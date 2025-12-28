Esmer Olduğu İçin Küçükken Zorbalandığını Dile Getiren Kadın O Sancılı Süreci Anlattı

Kendisine gelen 'cildini keselesen rengin açılır' tarzındaki zorba yorumlardan yola çıkarak insanların ne kadar acımasız olabildiğini anlattı. Esmer olduğu için maruz kaldığı bu psikolojik baskı yüzünden, lise yıllarından beri cildine zarar verdiğini bile bile her gün kese yaptığını itiraf etti. Başlarda gerçekten beyazlayacağını umarak bu yola başvurduğunu ancak bunun işe yaramadığını kendisinin de bunun canlı bir kanıtı olduğunu belirterek insanların sözlerinin yarattığı travmatik etkiyi dile getirdi.