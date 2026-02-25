İstanbul’dan Ankara’ya Taksiyle Gitti: Taksimetrede Yazan Ücret Gündem Oldu

İstanbul’dan Ankara’ya yolculuk yapan taksi şoförünün paylaştığı bir video gündem oldu. Ankara’ya vardığında taksimetrenin 18 bin 250 TL yazdığını paylaşan taksici, bu fiyat az buldu. Söz konusu videoda taksi şoförünün “Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım” ifadelerini kullandığı duyuldu. Taksici, sadece gidiş ücretinin değil dönüş maliyetinin de hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya kullanıcılar ise 430 kilometrelik mesafenin 18 bin TL tutmasını az bulurken bazıları da taksiciye hak verdi.