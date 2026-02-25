onedio
İstanbul’dan Ankara’ya Taksiyle Gitti: Taksimetrede Yazan Ücret Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 15:52

Bir taksi şoförü İstanbul'dan Ankara'ya 430 kilometrelik yolculuk yaptı. İstanbul Ataşehir'den yola çıkan taksici Ankara-Yenimahalle'deyken taksimetrenin 18 bin 250 TL yazdığını aktardı. Çıkan ücrete isyan eden taksici 'Bence taksimetre çok az yazdı' dedi.

İstanbul-Ankara arası taksiyle kaç TL tuttu?

İstanbul’dan Ankara’ya yolculuk yapan taksi şoförünün paylaştığı bir video gündem oldu. Ankara’ya vardığında taksimetrenin 18 bin 250 TL yazdığını paylaşan taksici, bu fiyat az buldu. Söz konusu videoda taksi şoförünün “Kilometre sayacı çok az gösterdi. Bir de dönüş yolculuğu var. Araç kiralama ve diğer masrafların yanı sıra, yakıt deposunun yarısını da yaktım” ifadelerini kullandığı duyuldu. Taksici, sadece gidiş ücretinin değil dönüş maliyetinin de hesaplanması gerektiğini vurguladı. 

Sosyal medya kullanıcılar ise 430 kilometrelik mesafenin 18 bin TL tutmasını az bulurken bazıları da taksiciye hak verdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
