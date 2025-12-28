onedio
Şarkı Eşliğinde Öğrencilerine İngilizce Öğreten Öğretmenin Aksanı Gündem Oldu

Şarkı Eşliğinde Öğrencilerine İngilizce Öğreten Öğretmenin Aksanı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 13:12

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video alışılmışın dışındaki bir ders anını gündeme taşıdı. İngilizce öğretmeni olan bir eğitimci, öğrencilerine telaffuz öğretmek için şarkılardan faydalandığı yöntemiyle kısa sürede dikkat çekti. Kimi kullanıcılar öğretmenin aksanını tartışmaya açarken kimileri ise dersin enerjisinden ve öğrencilerin derse katılımını artıran bu yaklaşımdan övgüyle bahsetti.

İşte o video:

Geçtiğimiz günlerde bir video gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir video gündem oldu.

Bir öğretmenin öğrencilerine şarkı eşliğinde İngilizce öğretmeye çalıştığı o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Birçok kişi öğretmenin aksanını eleştirirken bu eğitim modelini beğenenler de vardı.

