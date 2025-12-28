Şarkı Eşliğinde Öğrencilerine İngilizce Öğreten Öğretmenin Aksanı Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video alışılmışın dışındaki bir ders anını gündeme taşıdı. İngilizce öğretmeni olan bir eğitimci, öğrencilerine telaffuz öğretmek için şarkılardan faydalandığı yöntemiyle kısa sürede dikkat çekti. Kimi kullanıcılar öğretmenin aksanını tartışmaya açarken kimileri ise dersin enerjisinden ve öğrencilerin derse katılımını artıran bu yaklaşımdan övgüyle bahsetti.