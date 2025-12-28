onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Mutlu İnsanların En Sık Tercih Ettiği Renkler Belli Oldu

Psikolojiye Göre Mutlu İnsanların En Sık Tercih Ettiği Renkler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 10:03

Renkler yalnızca estetik bir tercih değil aynı zamanda ruh halinin ve psikolojik durumun da güçlü bir yansıması olarak görülüyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar, mutlu bireylerin belirli renklere daha sık yöneldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tercihler tesadüf değil kişinin duygusal dengesi, içsel huzuru ve hayata bakış açısıyla doğrudan bağlantılı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük hayatta seçilen renkler yalnızca estetik bir tercih değil, psikolojiye göre bireyin ruh hali ve yaşamdan aldığı tatminle de yakından ilişkili.

Günlük hayatta seçilen renkler yalnızca estetik bir tercih değil, psikolojiye göre bireyin ruh hali ve yaşamdan aldığı tatminle de yakından ilişkili.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kendini mutlu ve duygusal olarak dengeli hisseden kişilerin bazı renkleri daha sık tercih ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tercihlerin çoğu zaman bilinçsiz gerçekleştiğini ve kişinin iç dünyasını yansıttığını belirtiyor.

İşte Mutlu İnsanların Tercih Ettiği Renkler

İşte Mutlu İnsanların Tercih Ettiği Renkler

Mavi, iç huzur ve güven duygusuyla en güçlü bağ kurulan renklerin başında geliyor. Çalışmalar, mavi tonlarının stresi azalttığını ve duygusal dengeyi desteklediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle sakin, kontrollü ve içsel uyumu yüksek bireylerde sık görülüyor.

Yeşil, doğayla kurduğu güçlü bağ sayesinde denge ve yenilenme hissi yaratıyor. Psikologlara göre yeşili tercih eden mutlu bireyler, daha sabırlı ve çevresiyle uyumlu olma eğiliminde. Özellikle yoğun stres altında çalışan kişiler için rahatlatıcı bir etki sunduğu belirtiliyor.

Sarı, iyimserlik ve enerjiyle ilişkilendiriliyor. Araştırmalar, sarı tonlarının ruh hâlini geçici de olsa yükseltebildiğini gösteriyor. Bu renk, hayata daha umutlu yaklaşan ve sosyal yönü güçlü bireylerde öne çıkıyor.

Turuncu ve turkuaz, mutluluğun daha dışa dönük ve yenilenmeye açık hâlini temsil ediyor. Turuncu; yaratıcılık ve sosyallikle, turkuaz ise zihinsel berraklık ve duygusal açıklıkla ilişkilendiriliyor.

Pembe, şefkat ve duygusal güven duygusunu yansıtırken beyaz, sadelik ve zihinsel ferahlık arayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu renkleri tercih eden mutlu bireyler, karmaşadan uzak ve daha dengeli bir yaşam sürme eğiliminde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın