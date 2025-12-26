İşçiler Bataklıkta 2.300 Yıllık Nadir Kelt Altın Sikkeleri Buldu
İsviçre’de yürütülen arazi çalışmaları sırasında bataklık alanda çalışan işçiler, tarihin tozlu sayfalarını aralayan dikkat çekici bir keşfe imza attı. Toprak ve suyun iç içe geçtiği bölgede bulunan yaklaşık 2.300 yıllık nadir Kelt altın sikkeleri, uzmanlara göre sıradan bir kayıptan çok, geçmişte bilinçli olarak bırakılmış özel bir anlam taşıyor.
İsviçre’deki Bärenfels bataklığında yapılan bir saha taraması sırasında, iki gönüllü arkeolog yaklaşık 2.300 yıllık iki nadir Kelt altın sikkesi buldu.
Araştırmacılara göre bu tür altın sikkeler günlük alışverişte kullanılmıyordu.
