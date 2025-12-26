İşçiler Bataklıkta 2.300 Yıllık Nadir Kelt Altın Sikkeleri Buldu

Uzmanlara göre bu keşif, ülkede şimdiye kadar tespit edilen en eski Kelt altın paraları arasında yer alıyor ve sıradan bir buluntudan çok daha fazlasını anlatıyor.

MÖ 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen sikkelerden biri stater, diğeri ise çeyrek stater. Ön yüzlerinde Yunan tanrısı Apollon’un profili, arka yüzlerinde ise iki atın çektiği bir savaş arabası bulunuyor. Bu tasarımlar, Büyük İskender’in babası Makedonya Kralı II. Filip döneminde basılan Yunan altın paralarından esinlenmiş. Ancak Keltler işi kopyayla bırakmamış; küçük sikkede yer alan üçlü spiral (triskele) gibi detaylarla kendi kültürel imzalarını eklemişler.