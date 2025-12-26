onedio
İşçiler Bataklıkta 2.300 Yıllık Nadir Kelt Altın Sikkeleri Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 17:05

İsviçre’de yürütülen arazi çalışmaları sırasında bataklık alanda çalışan işçiler, tarihin tozlu sayfalarını aralayan dikkat çekici bir keşfe imza attı. Toprak ve suyun iç içe geçtiği bölgede bulunan yaklaşık 2.300 yıllık nadir Kelt altın sikkeleri, uzmanlara göre sıradan bir kayıptan çok, geçmişte bilinçli olarak bırakılmış özel bir anlam taşıyor.

İsviçre’deki Bärenfels bataklığında yapılan bir saha taraması sırasında, iki gönüllü arkeolog yaklaşık 2.300 yıllık iki nadir Kelt altın sikkesi buldu.

Uzmanlara göre bu keşif, ülkede şimdiye kadar tespit edilen en eski Kelt altın paraları arasında yer alıyor ve sıradan bir buluntudan çok daha fazlasını anlatıyor.

MÖ 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen sikkelerden biri stater, diğeri ise çeyrek stater. Ön yüzlerinde Yunan tanrısı Apollon’un profili, arka yüzlerinde ise iki atın çektiği bir savaş arabası bulunuyor. Bu tasarımlar, Büyük İskender’in babası Makedonya Kralı II. Filip döneminde basılan Yunan altın paralarından esinlenmiş. Ancak Keltler işi kopyayla bırakmamış; küçük sikkede yer alan üçlü spiral (triskele) gibi detaylarla kendi kültürel imzalarını eklemişler.

Araştırmacılara göre bu tür altın sikkeler günlük alışverişte kullanılmıyordu.

Aşırı değerli olmaları nedeniyle daha çok siyasi hediyeler, maaş ödemeleri, çeyizler ya da dini adaklar için tercih ediliyorlardı. Bulundukları yer de bu ihtimali güçlendiriyor. Keltler, suyla ilişkili alanları kutsal kabul ediyor ve bataklıklar ile su dolu çukurları tanrılara adak bırakmak için seçiyordu.

Aynı bölgede daha önce bulunan 34 gümüş Kelt sikkesi de bu alanın bilinçli olarak kullanıldığını düşündürüyor. Uzmanlar, altın paraların büyük olasılıkla tanrılara sunulmuş ritüel adaklar olduğu görüşünde.

Söz konusu iki altın sikke, 2026'nın Mart ayından itibaren Basel’de, aynı alandan çıkan diğer buluntularla birlikte özel bir vitrinde sergilenecek. Tarih sessizce toprağa gömülmüş ama bu kez ciddi şekilde konuşuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
