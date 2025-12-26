onedio
İyilik Yapmak İsterken İcralık Oldular: Bursa’da Cilt Bakım Merkezi Tuzağı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 16:43

Bursa’da iki genç kadın, sokakta broşür dağıtan kişilere destek olmak isterken beklemedikleri bir sürecin içine sürüklendi. Cilt bakımıyla ilgili bilgi almak için girdikleri merkezde imzaladıkları belge, aylar sonra binlerce liralık icra dosyasına dönüştü.

Kaynak: İHA

Bursa’da iki genç kadın, sokakta broşür dağıtan kişilere destek olmak isterken kendilerini beklenmedik bir icra sürecinin içinde buldu.

“Sadece bilgi almak” amacıyla girdikleri güzellik salonunda imzaladıkları belge, aylar sonra binlerce liralık borç olarak karşılarına çıktı.

Cumhuriyet Caddesi’nde broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, cilt bakımıyla ilgili bilgi almak için yönlendirildikleri güzellik salonuna girdi. İddiaya göre, burada kendilerine “prosedür” adı altında bir belge imzalatıldı. Herhangi bir senet ya da ödeme taahhüdü vermediklerini söyleyen iki arkadaş, salonla yalnızca kısa bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Ancak bu görüşmenin ardından süreç bambaşka bir noktaya evrildi.

Aylar boyunca telefonla arandıklarını ve randevuya zorlandıklarını ifade eden mağdurlar, yaklaşık dört ay sonra adreslerine gelen icra kâğıdıyla büyük bir şok yaşadı.

Ceren Yıldız, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İyilik yapalım derken mağdur olduk. İlk etapta 12 bin lira istendi. Avukat masrafları derken e-Devlet’te borç 22 bin lira olarak görünüyor. Sonradan öğrendik ki bu şekilde mağdur edilen çok kişi var.”

Benzer bir durumla karşı karşıya kalan Yağmur Kurt ise icra dosyasında görünen tutarın 25 bin liraya ulaştığını söyledi.

Kurt, “Başta çok korktuk ama susarsak bu devam edecek. Başkaları da aynı duruma düşmesin diye konuşmak istedik” dedi.

İki arkadaş, durumu netleştirmek için güzellik salonuna gittiklerinde ise işletmenin boşaltıldığını gördü. Çevredeki esnaftan alınan bilgilere göre, aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin de olduğu öne sürüldü. Firmaya ait telefon numaralarının ise uzun süredir sürekli meşgul çaldığı belirtildi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
