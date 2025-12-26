onedio
İç Dünyaları Çok Farklı: Astrolojide Karanlık Yönleriyle Dikkat Çeken Burçlar

Metehan Bozkurt
26.12.2025 - 13:56

Astrolojide burçlar çoğu zaman olumlu özellikleriyle anılsa da her karakterin pek konuşulmayan bir iç dünyası vardır. Dışarıdan sakin, uyumlu ya da sevecen görünen bazı burçlar baskı altında kaldıklarında, incindiklerinde ya da sınırları zorlandığında bambaşka tepkiler verebilir. Duyguların derinleştiği bu anlar, burçların gölge yönlerini ortaya çıkarır. İşte iç dünyaları sanılandan çok daha karmaşık olan, karanlık taraflarıyla dikkat çeken burçlar…

Akrep Burcu

Akrep burcu, astrolojide en riskli profillerden biri olarak anılır. Tutkulu, ketum ve sezgileri güçlüdür. Ancak incindiğinde kıskançlık ve intikam duyguları öne çıkabilir. Manipülasyona yatkın olduğu düşünülen Akrepler, güven sarsıldığında geri dönüşü zor tepkiler verebilir.

Oğlak Burcu

Soğukkanlı ve hedef odaklı Oğlaklar, başarıyı her şeyin önünde tutabilir. Duygularını kontrol altında tutmaları onları güçlü kılar. Fakat tetiklendiğinde sert ve ürkütücü bir tavır sergileyebilirler. Rekabet ortamında empatiyi geri plana atmaları, ilişkilerde çatışmaya yol açabilir.

Boğa Burcu

Genellikle sakin, güvenilir ve sevgi dolu olarak bilinen Boğalar, iş sahiplenmeye geldiğinde aşırıya kaçabilir. İnatçı yapıları ve güçlü hafızaları nedeniyle kırıldıklarında uzun süre unutmazlar. Sabırları taştığında ise beklenmedik sertlikte tepkiler gösterebilirler.

Balık Burcu

Masum ve şefkatli görünümüyle tanınan Balıklar, duygusal dalgalanmalara açıktır. Hassasiyetleri, incindiklerinde ani çıkışlara ve yoğun tepkilere dönüşebilir. Sevecenlikleri kadar kırılganlıkları da güçlüdür; sınır aşıldığında sertleşebilirler.

İkizler Burcu

Hızlı düşünen, iletişimi kuvvetli İkizler, değişken ruh halleriyle bilinir. Bir an yakın ve ilgiliyken, bir anda mesafe koyabilirler. Bu öngörülemezlik, özellikle duygusal ilişkilerde karşı taraf için yıpratıcı olabilir.

