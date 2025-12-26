İç Dünyaları Çok Farklı: Astrolojide Karanlık Yönleriyle Dikkat Çeken Burçlar

Astrolojide burçlar çoğu zaman olumlu özellikleriyle anılsa da her karakterin pek konuşulmayan bir iç dünyası vardır. Dışarıdan sakin, uyumlu ya da sevecen görünen bazı burçlar baskı altında kaldıklarında, incindiklerinde ya da sınırları zorlandığında bambaşka tepkiler verebilir. Duyguların derinleştiği bu anlar, burçların gölge yönlerini ortaya çıkarır. İşte iç dünyaları sanılandan çok daha karmaşık olan, karanlık taraflarıyla dikkat çeken burçlar…