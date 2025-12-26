Halı Lekelerini 10 Dakikada Yok Eden Ev Yapımı Yöntem Açıklandı

Yılbaşı ve misafir yoğunluğunun arttığı dönemlerde şarap, çay, kahve, çamur ve yemek lekeleri kaçınılmaz hale gelirken, uzmanlar pahalı temizlik ürünleri yerine daha pratik ve ekonomik bir çözüm öneriyor.

Online Carpets tarafından yapılan ve kullanıcıların çevrim içi platformlarda en çok yardım istediği konuları inceleyen çalışmaya göre, halılarda çıkarılması en zor lekelerin başında mürekkep geliyor. Mürekkebi sırasıyla kırmızı şarap, çamur, kahve ve mum lekeleri izliyor. Bunun yanı sıra saç boyası, çikolata, yemek yağı, kozmetik ürünleri ve eski lekeler de en sorunlu lekeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, sert kimyasal ürünlerin halı liflerine zarar verebileceğine dikkat çekerek, öncelikle daha doğal ve nazik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.