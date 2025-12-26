onedio
Halı Lekelerini 10 Dakikada Yok Eden Ev Yapımı Yöntem Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 11:42

Halı üzerinde oluşan lekeler, özellikle açık renkli zeminlerde, ev sahipleri için ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Günlük yaşamda farkında olmadan dökülen içecekler, yemek artıkları ya da dışarıdan taşınan kirler, kısa sürede halının görünümünü olumsuz etkileyebiliyor.

İşte detaylar...

Halı lekeleri, özellikle açık renkli yüzeylerde ev sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor.

Yılbaşı ve misafir yoğunluğunun arttığı dönemlerde şarap, çay, kahve, çamur ve yemek lekeleri kaçınılmaz hale gelirken, uzmanlar pahalı temizlik ürünleri yerine daha pratik ve ekonomik bir çözüm öneriyor.

Online Carpets tarafından yapılan ve kullanıcıların çevrim içi platformlarda en çok yardım istediği konuları inceleyen çalışmaya göre, halılarda çıkarılması en zor lekelerin başında mürekkep geliyor. Mürekkebi sırasıyla kırmızı şarap, çamur, kahve ve mum lekeleri izliyor. Bunun yanı sıra saç boyası, çikolata, yemek yağı, kozmetik ürünleri ve eski lekeler de en sorunlu lekeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, sert kimyasal ürünlerin halı liflerine zarar verebileceğine dikkat çekerek, öncelikle daha doğal ve nazik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Halı Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Uzmanların paylaştığı yönteme göre, halıdaki lekeler şu adımlarla kısa sürede giderilebiliyor:

  • Öncelikle lekedeki fazla sıvı veya katı kalıntılar, dıştan içe doğru tamponlama yöntemiyle alınmalı. Ovalama işlemi lekenin yayılmasına ve halı liflerinin zarar görmesine neden olabiliyor.

  • Bez artık renk ya da kalıntı almamaya başladığında bir sonraki adıma geçilmeli.

  • Evde hazırlanabilecek karışım için bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ve çeyrek çay kaşığı beyaz sirke, yaklaşık bir litre ılık suyla seyreltilmeli.

  • Hazırlanan karışım lekenin üzerine, halıyı aşırı ıslatmadan uygulanmalı ve yaklaşık 10 dakika beklenmeli.

  • Ardından soğuk suyla hafifçe nemlendirilmiş temiz bir bezle tamponlama yapılarak leke temizlenmeli ve sonrasında kurulanmalı.

Uzmanlar, hazır halı temizleyicileri kullanılacaksa ürünün mutlaka halının görünmeyen bir bölümünde test edilmesi gerektiğini de hatırlatıyor.

