onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fransa’da Güvensizlik Derinleşiyor: Ülkeyi Terk Etme İsteği Neden Rekor Seviyeye Ulaştı?

Fransa’da Güvensizlik Derinleşiyor: Ülkeyi Terk Etme İsteği Neden Rekor Seviyeye Ulaştı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 10:35

Fransa’da son dönemde ekonomik belirsizlikler ve siyasi istikrarsızlık tartışmaları kamuoyunda giderek daha fazla yer buluyor. Kurumlara duyulan güvenin zayıflamasıyla birlikte, yurt dışında yaşama fikri geniş kesimler tarafından daha ciddi biçimde değerlendirilmeye başladı.

Kaynak: https://news.gallup.com/poll/700160/f...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gallup’un 2025 verileri, Fransa’da uzun süredir biriken rahatsızlığın artık açık bir kopuş arzusuna dönüştüğünü gösteriyor.

Gallup’un 2025 verileri, Fransa’da uzun süredir biriken rahatsızlığın artık açık bir kopuş arzusuna dönüştüğünü gösteriyor.

Ülkeyi kalıcı olarak terk etmeyi düşünenlerin oranı bir yıl içinde iki kattan fazla artarken Fransız kurumlarına duyulan güven son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo yalnızca bireysel hayal kırıklıklarının değil, yapısal bir krizin yansıması olarak okunuyor.

Fransa’dan ayrılan ya da ayrılmayı düşünenlerin anlatıları ortak noktalarda buluşuyor. Ekonomik sıkışmışlık, özellikle girişimciler ve orta sınıf için giderek daha hissediliyor. Yüksek vergi yükü, artan yaşam maliyetleri ve satın alma gücündeki erime, vatandaşları zorluyor. Kariyer basamaklarını tırmanmış kesimler bile barınma gibi temel ihtiyaçlarda tıkanmış hissediyor. Mülk edinmenin giderek mirasa bağlı hale gelmesi bu algıyı güçlendiriyor.

Ancak mesele yalnızca ekonomi değil.

Ancak mesele yalnızca ekonomi değil.

Gallup’a göre Fransa, 2025’te kurumlara duyulan güven açısından Avrupa’da en sert düşüşü yaşayan ülkelerden biri oldu. Hükümete, yargıya ve finansal kurumlara duyulan güven aynı anda gerilerken, siyasi sistemin işleyişine dair kuşku derinleşti. Son yıllarda art arda yaşanan siyasi krizler, hükümetlerin parlamento çoğunluğu olmadan yönetmesi ve tekrarlanan gensoru süreçleri, toplumda kalıcı bir istikrarsızlık hissi yarattı.

Bu atmosfer sosyal ilişkilerde de kendini gösteriyor. Yurt dışına çıkan pek çok Fransız, Fransa’da giderek daha kutuplaşmış, tahammülsüz ve sert bir toplumsal iklim oluştuğunu dile getiriyor. Başka ülkelerde yeniden keşfedildiği söylenen “birlikte yaşama” ve karşılıklı kabullenme duygusunun Fransa’da zayıfladığı düşünülüyor. Özellikle gençler ve kariyer değişikliği yapmak isteyenler, sistemin esnek olmadığını, farklı yolları yeterince teşvik etmediğini vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
alpilkay

Türkiyeye gelip yerleşsinler 😃

Kedi Topu

siz terkedin sizin yerinize ben yerleşebilirim