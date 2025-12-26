Fransa’da Güvensizlik Derinleşiyor: Ülkeyi Terk Etme İsteği Neden Rekor Seviyeye Ulaştı?

Ülkeyi kalıcı olarak terk etmeyi düşünenlerin oranı bir yıl içinde iki kattan fazla artarken Fransız kurumlarına duyulan güven son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu tablo yalnızca bireysel hayal kırıklıklarının değil, yapısal bir krizin yansıması olarak okunuyor.

Fransa’dan ayrılan ya da ayrılmayı düşünenlerin anlatıları ortak noktalarda buluşuyor. Ekonomik sıkışmışlık, özellikle girişimciler ve orta sınıf için giderek daha hissediliyor. Yüksek vergi yükü, artan yaşam maliyetleri ve satın alma gücündeki erime, vatandaşları zorluyor. Kariyer basamaklarını tırmanmış kesimler bile barınma gibi temel ihtiyaçlarda tıkanmış hissediyor. Mülk edinmenin giderek mirasa bağlı hale gelmesi bu algıyı güçlendiriyor.