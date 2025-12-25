213 Yıllık Noel Piyangosu Rekor İkramiye Dağıttı: Banka Önlerinde Kuyruklar Oluştu
Kaynak: https://www.reuters.com/world/spains-...
İspanya’da iki asrı aşkın süredir düzenlenen Noel Piyangosu El Gordo, bu yıl da ülke genelinde büyük heyecan yarattı. Yaklaşık 3 milyar euroluk dev ikramiyenin tek bir kişiye çıkmak yerine kasabalar ve mahalleler arasında paylaşılması, çekilişin ardından birçok kentte banka şubeleri önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
İşte detaylar...
İspanya’da 213 yıldır düzenlenen ve dünyanın en büyük piyangosu olarak bilinen Noel Piyangosu El Gordo, bu yıl da milyonları ekran başına kilitledi.
Son aylarda hem orman yangınlarıyla hem de 200 kişinin çalıştığı şeker fabrikasının kapanmasıyla ekonomik olarak zor bir dönemden geçen La Bañeza, 468 milyon euroluk payla dikkat çekti.
İkinci büyük ikramiye Madrid’de Calle Barquillo mahallesine isabet ederken, üçüncü büyük ödül Granada, Vizcaya ve Alicante şehirleri arasında paylaşıldı.
