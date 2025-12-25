213 Yıllık Noel Piyangosu Rekor İkramiye Dağıttı: Banka Önlerinde Kuyruklar Oluştu

Bölge halkı için bu kazanç, yalnızca maddi bir gelir değil, aynı zamanda yeniden toparlanma umudu olarak değerlendirildi.

El Gordo’nun geçmişi 1812 yılına kadar uzanıyor. Napolyon ordusunun Cadiz’i kuşattığı dönemde devlet gelirlerini artırmak amacıyla başlatılan piyango, iç savaşlar ve ekonomik krizler dahil olmak üzere hiçbir dönemde kesintiye uğramadan günümüze kadar ulaştı. Bugün El Gordo, İspanya’nın en köklü ve sembolik geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.