213 Yıllık Noel Piyangosu Rekor İkramiye Dağıttı: Banka Önlerinde Kuyruklar Oluştu



Metehan Bozkurt

25.12.2025 - 15:51

İspanya’da iki asrı aşkın süredir düzenlenen Noel Piyangosu El Gordo, bu yıl da ülke genelinde büyük heyecan yarattı. Yaklaşık 3 milyar euroluk dev ikramiyenin tek bir kişiye çıkmak yerine kasabalar ve mahalleler arasında paylaşılması, çekilişin ardından birçok kentte banka şubeleri önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

İşte detaylar...

İspanya'da 213 yıldır düzenlenen ve dünyanın en büyük piyangosu olarak bilinen Noel Piyangosu El Gordo, bu yıl da milyonları ekran başına kilitledi.



Yaklaşık 3 milyar euroyu bulan dev ikramiye, tek bir talihliye verilmek yerine ülke genelinde kasabalar, mahalleler, iş yerleri ve topluluklar arasında paylaştırıldı. Çekilişin ardından birçok şehirde bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bu yılki çekilişte özellikle yaz aylarında orman yangınlarından ağır zarar gören bölgeler öne çıktı. İspanya’nın kuzeyinde yer alan Leon eyaletine bağlı La Bañeza, Villablino ve Pola de Gordón kasabaları toplamda 728 milyon euroluk ikramiye kazandı.

Son aylarda hem orman yangınlarıyla hem de 200 kişinin çalıştığı şeker fabrikasının kapanmasıyla ekonomik olarak zor bir dönemden geçen La Bañeza, 468 milyon euroluk payla dikkat çekti.



Bölge halkı için bu kazanç, yalnızca maddi bir gelir değil, aynı zamanda yeniden toparlanma umudu olarak değerlendirildi.

El Gordo’nun geçmişi 1812 yılına kadar uzanıyor. Napolyon ordusunun Cadiz’i kuşattığı dönemde devlet gelirlerini artırmak amacıyla başlatılan piyango, iç savaşlar ve ekonomik krizler dahil olmak üzere hiçbir dönemde kesintiye uğramadan günümüze kadar ulaştı. Bugün El Gordo, İspanya’nın en köklü ve sembolik geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

İkinci büyük ikramiye Madrid'de Calle Barquillo mahallesine isabet ederken, üçüncü büyük ödül Granada, Vizcaya ve Alicante şehirleri arasında paylaşıldı.



Çekilişin ardından ülke genelinde birçok banka şubesinde yoğunluk yaşandı.

Ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde El Gordo; borç kapatma, kredi ödeme ve uzun süredir ertelenen planları hayata geçirme fırsatı sunarak binlerce kişi için yeni bir başlangıcın kapısını araladı.

Metehan Bozkurt



