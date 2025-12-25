40’tan Fazla Ülke Gezdi, Yaşamak İçin Sadece O Şehri Seçti: "Huzur ve Maddiyat İçin...
Dünyanın farklı coğrafyalarında uzun yıllar geçirmiş, 40’tan fazla ülkeyi deneyimlemiş biri için kalıcı olarak yaşanacak bir şehir seçmek kolay değil. Ancak bir gezgin için karar süreci oldukça net ilerledi. Yüksek yaşam maliyetleri, kalabalık metropoller ve geçici cazibe sunan rotalar yerine huzurlu atmosferi, ekonomik koşulları ve dengeli yaşam tarzıyla öne çıkan tek bir şehir tercih edildi.
Gelin, hep birlikte bakalım...
Almanya’da büyüyen ve yıllarca tam zamanlı gezgin olarak yaşayan Monique Lindner, dünyanın dört bir yanını dolaştıktan sonra durup nefes alacağı yeri ararken rotasını Tayland’ın kuzeyine çevirmiş.
Chiang Mai’yi cazip kılan bir diğer nokta ise yaşam maliyeti.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
