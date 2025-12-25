onedio
40'tan Fazla Ülke Gezdi, Yaşamak İçin Sadece O Şehri Seçti: "Huzur ve Maddiyat İçin...

40’tan Fazla Ülke Gezdi, Yaşamak İçin Sadece O Şehri Seçti: "Huzur ve Maddiyat İçin...

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 15:06

Dünyanın farklı coğrafyalarında uzun yıllar geçirmiş, 40’tan fazla ülkeyi deneyimlemiş biri için kalıcı olarak yaşanacak bir şehir seçmek kolay değil. Ancak bir gezgin için karar süreci oldukça net ilerledi. Yüksek yaşam maliyetleri, kalabalık metropoller ve geçici cazibe sunan rotalar yerine huzurlu atmosferi, ekonomik koşulları ve dengeli yaşam tarzıyla öne çıkan tek bir şehir tercih edildi.

Gelin, hep birlikte bakalım...

Almanya’da büyüyen ve yıllarca tam zamanlı gezgin olarak yaşayan Monique Lindner, dünyanın dört bir yanını dolaştıktan sonra durup nefes alacağı yeri ararken rotasını Tayland’ın kuzeyine çevirmiş.

Bangkok’un kalabalığından uzakta, dağlarla çevrili Chiang Mai, onun için gezgin ruhla yerleşik hayat arasında kusursuz bir denge sunmuş.

Şehir, yüzlerce Budist tapınağı, modern alışveriş merkezleriyle yan yana duran mahalle dükkanları, geleneksel kültürle iç içe geçmiş sosyal hayatıyla dikkat çekiyor. Bir akşam modern bir mekânda eğlenip ertesi gün bir tapınakta geleneksel bir gösteri izlemek burada gayet normal. Üstelik doğa da kapının önünde: Kısa bir araba yolculuğuyla milli parklara, tarihi kasabalara ulaşmak mümkün.

Chiang Mai’yi cazip kılan bir diğer nokta ise yaşam maliyeti.

Lindner, geniş bahçeli ve site içinde yer alan bir evde, birçok Avrupa şehrine kıyasla oldukça düşük bir bütçeyle yaşamış. Dijital göçebeler ve uzaktan çalışanlar için oluşan topluluk da şehirde sosyal bağ kurmayı kolaylaştırıyor.

