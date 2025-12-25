onedio
Komşusunun Arabasına Bıraktığı Not Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadığı Şoku Paylaştı

25.12.2025 - 14:00

Aracının başına döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşıran bir kadın, komşusunun bıraktığı sert ve kırıcı notu sosyal medyada paylaşarak yaşadığı şoku anlattı. Park yeriyle ilgili herhangi bir kural ya da kısıtlama olmamasına rağmen hedef alındığını düşünen kadın, notun üslubu kadar yazıldığı malzemenin de rahatsız edici olduğunu belirtti.

Komşular arası gerilim bazen küçük bir mesele gibi görünen konulardan büyüyebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan son olayda, bir kadın aracının üzerine bırakılan sert ve kırıcı bir notla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

El yazısıyla yazılan notta, aracının “çirkin” olduğu belirtilerek o bölgeye park etmemesi, kendi yaşadığı tarafa park etmesi isteniyordu.

Notun dikkat çeken yanı ise sıradan bir kağıt yerine mutfak havlusuna yazılmış olması ve plastik bir poşet içinde bırakılmasıydı.

“Bu tarafta çirkin arabanı park etmeyi artık bırak! Kendi yaşadığın tarafta park et!'

Kadın, apartman çevresinde özel veya kişiye ait park alanı bulunmadığını, park yerlerinin tamamen “ilk gelen park eder” mantığıyla kullanıldığını ifade etti. İşten geç saatlerde döndüğü için genellikle binanın karşı tarafındaki boş alanlara park ettiğini, bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadığını da ekledi. Ancak bu notla birlikte hedef alındığını düşündüğünü söyledi.

Yaşadıklarını Reddit’te paylaşan kadın, karşılık vermeyi düşündüğünü ancak aracına zarar verilmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

