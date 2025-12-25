Komşusunun Arabasına Bıraktığı Not Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadığı Şoku Paylaştı
Aracının başına döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşıran bir kadın, komşusunun bıraktığı sert ve kırıcı notu sosyal medyada paylaşarak yaşadığı şoku anlattı. Park yeriyle ilgili herhangi bir kural ya da kısıtlama olmamasına rağmen hedef alındığını düşünen kadın, notun üslubu kadar yazıldığı malzemenin de rahatsız edici olduğunu belirtti.
Komşular arası gerilim bazen küçük bir mesele gibi görünen konulardan büyüyebiliyor.
El yazısıyla yazılan notta, aracının “çirkin” olduğu belirtilerek o bölgeye park etmemesi, kendi yaşadığı tarafa park etmesi isteniyordu.
