Komşusunun Arabasına Bıraktığı Not Yüzünden Neye Uğradığını Şaşıran Kadın Yaşadığı Şoku Paylaştı

Notun dikkat çeken yanı ise sıradan bir kağıt yerine mutfak havlusuna yazılmış olması ve plastik bir poşet içinde bırakılmasıydı.

“Bu tarafta çirkin arabanı park etmeyi artık bırak! Kendi yaşadığın tarafta park et!'

Kadın, apartman çevresinde özel veya kişiye ait park alanı bulunmadığını, park yerlerinin tamamen “ilk gelen park eder” mantığıyla kullanıldığını ifade etti. İşten geç saatlerde döndüğü için genellikle binanın karşı tarafındaki boş alanlara park ettiğini, bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadığını da ekledi. Ancak bu notla birlikte hedef alındığını düşündüğünü söyledi.

Yaşadıklarını Reddit’te paylaşan kadın, karşılık vermeyi düşündüğünü ancak aracına zarar verilmesinden endişe ettiğini dile getirdi.