Uzmanlar Uyardı: Nevresimler Ne Kadar Süreyle Değiştirilmeli?
Temiz olduğu düşünülen nevresimler, aslında ciddi bir hijyen sorununu gizliyor olabilir. Uzmanlar, yatak tekstillerinin sanılandan çok daha hızlı kirlendiğine dikkat çekerek, yaygın değişim alışkanlıklarının yetersiz kaldığı uyarısında bulunuyor. Günlük temas, terleme ve cilt kalıntıları nedeniyle nevresimlerde zamanla sağlığı etkileyebilecek bir birikim oluşabiliyor. Bu nedenle doğru değişim aralığı, yalnızca temizlik değil uyku kalitesi açısından da önem taşıyor.
Yatakta birikenler çoğu kişinin sandığından çok daha fazla.
Daha sık değişim gerektiren durumlar var.
Yıkama sıcaklığı da önemli.
