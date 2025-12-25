onedio
Uzmanlar Uyardı: Nevresimler Ne Kadar Süreyle Değiştirilmeli?

25.12.2025 - 11:06

Temiz olduğu düşünülen nevresimler, aslında ciddi bir hijyen sorununu gizliyor olabilir. Uzmanlar, yatak tekstillerinin sanılandan çok daha hızlı kirlendiğine dikkat çekerek, yaygın değişim alışkanlıklarının yetersiz kaldığı uyarısında bulunuyor. Günlük temas, terleme ve cilt kalıntıları nedeniyle nevresimlerde zamanla sağlığı etkileyebilecek bir birikim oluşabiliyor. Bu nedenle doğru değişim aralığı, yalnızca temizlik değil uyku kalitesi açısından da önem taşıyor.

İşte detaylar...

Yatakta birikenler çoğu kişinin sandığından çok daha fazla.

Uzmanlar, nevresimlerin “göze temiz göründüğü” için temiz sayılmasının ciddi bir yanılgı olduğunu vurguluyor. Çünkü her gece temas edilen çarşaflar ve yastık kılıfları zamanla hem hijyen hem de uyku kalitesi açısından risk oluşturabiliyor.

Birçok kişi nevresimlerini alışkanlıkla iki haftada bir ya da daha seyrek değiştiriyor. Ancak hijyen uzmanlarının ortak ise çok daha farklı. Nevresimler haftada bir kez değiştirilmeli ve yıkanmalı. Buna yastık kılıfları ve çarşaflar da dahil. Özellikle yastık kılıfları, yüz ve saçla doğrudan temas ettiği için bakterilerin ve alerjenlerin en hızlı biriktiği alanlar arasında yer alıyor.

Daha sık değişim gerektiren durumlar var.

Bazı koşullarda bu süre daha da kısalmalı. Uzmanlara göre grip gibi bulaşıcı hastalıklar sırasında nevresimlerin iki günde bir değiştirilmesi gerekiyor. Yoğun terleme, çıplak uyuma alışkanlığı, evcil hayvanlarla aynı yatakta uyuma ya da hassas cilt yapısı da haftalık rutinin yetersiz kalmasına neden olabiliyor. Bu durumlarda “aylarca idare eder” düşüncesi hijyen açısından riskli kabul ediliyor.

Küçük alışkanlıklar büyük fark yaratıyor

Bu rutini sürdürülebilir kılmak için basit ama etkili yöntemler öneriliyor:

  • Yedek bir nevresim takımı bulundurmak

  • Haftada sabit bir yıkama günü belirlemek

  • Telefona hatırlatıcı kurmak

  • Yatak örtüsünü sabah hemen kapatmamak, havalanmasına izin vermek

  • Odayı her gün düzenli olarak havalandırmak

Ayrıca, çamaşır makinesine eklenen küçük bir miktar sirke, deterjan kalıntılarını azaltırken kumaşın daha yumuşak olmasına da yardımcı olabiliyor.

Yıkama sıcaklığı da önemli.

Malzeme uygunsa, nevresimlerin 60 derecede yıkanması hijyen açısından öneriliyor.

Yeni alınan nevresimlerin de ilk kullanımdan önce mutlaka yıkanması gerekiyor; çünkü üretim sürecinde çeşitli kimyasal işlemlerden geçmiş olabiliyorlar.

