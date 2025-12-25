Uzmanlar Uyardı: Nevresimler Ne Kadar Süreyle Değiştirilmeli?

Uzmanlar, nevresimlerin “göze temiz göründüğü” için temiz sayılmasının ciddi bir yanılgı olduğunu vurguluyor. Çünkü her gece temas edilen çarşaflar ve yastık kılıfları zamanla hem hijyen hem de uyku kalitesi açısından risk oluşturabiliyor.

Birçok kişi nevresimlerini alışkanlıkla iki haftada bir ya da daha seyrek değiştiriyor. Ancak hijyen uzmanlarının ortak ise çok daha farklı. Nevresimler haftada bir kez değiştirilmeli ve yıkanmalı. Buna yastık kılıfları ve çarşaflar da dahil. Özellikle yastık kılıfları, yüz ve saçla doğrudan temas ettiği için bakterilerin ve alerjenlerin en hızlı biriktiği alanlar arasında yer alıyor.