Her Şey Balıklarla Başladı: İnsanlarda El ve Ayak Parmakları Neden Beş Tane?
Elimizdeki ya da ayağımızdaki beş parmağın aslında milyonlarca yıllık bir geçmişin sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Günlük hayatta sıradan görünen bu detay insanın evrimsel yolculuğuna dair önemli ipuçları barındırıyor. Peki el ve ayak parmaklarımız neden beşer tane?
Buyurun, beraber öğrenelim...
El ve ayak parmaklarımızın beşer tane olmasının kökü milyonlarca yıl öncesine, sucul atalarımıza dayanıyor.
Yani bugün elimizdeki beş parmak, tesadüfi değil evrimsel geçmişimizin mirası olabilir.
Parmak sayısının belirlenmesinde embriyonik gelişim süreci kritik rol oynuyor.
Beş parmak aynı zamanda işlevsel açıdan da bir denge noktası oluşturuyor.
