article/comments
article/share
Her Şey Balıklarla Başladı: İnsanlarda El ve Ayak Parmakları Neden Beş Tane?

Her Şey Balıklarla Başladı: İnsanlarda El ve Ayak Parmakları Neden Beş Tane?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 09:00

Elimizdeki ya da ayağımızdaki beş parmağın aslında milyonlarca yıllık bir geçmişin sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Günlük hayatta sıradan görünen bu detay insanın evrimsel yolculuğuna dair önemli ipuçları barındırıyor. Peki el ve ayak parmaklarımız neden beşer tane?

Buyurun, beraber öğrenelim...

Kaynak: https://www.livescience.com/animals/w...
El ve ayak parmaklarımızın beşer tane olmasının kökü milyonlarca yıl öncesine, sucul atalarımıza dayanıyor.

El ve ayak parmaklarımızın beşer tane olmasının kökü milyonlarca yıl öncesine, sucul atalarımıza dayanıyor.

Yaklaşık 360 milyon yıl önce, yüzgeçleriyle yaşayan bazı balık soyları karaya ilk adım attığında yüzgeçlerindeki kemiksi ışınlar daha karmaşık uzuvlara dönüşmeye başladı.

Yani bugün elimizdeki beş parmak, tesadüfi değil evrimsel geçmişimizin mirası olabilir.

Yani bugün elimizdeki beş parmak, tesadüfi değil evrimsel geçmişimizin mirası olabilir.

O ortak atada beşin işe yaradığı görüldü.

Parmak sayısının belirlenmesinde embriyonik gelişim süreci kritik rol oynuyor.

Parmak sayısının belirlenmesinde embriyonik gelişim süreci kritik rol oynuyor.

Özellikle Hox genleri ve “Sonic hedgehog” adı verilen sinyal mekanizması, uzuvların nerede, nasıl ve kaç parmaklı oluşacağını düzenliyor. Beş parmaklı düzen, bu genetik sistem içinde en stabil şekilde çalışan şablonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle genetik yapı, zaman içinde radikal değişiklikler yerine mevcut planı koruma eğilimi gösteriyor.

Beş parmak aynı zamanda işlevsel açıdan da bir denge noktası oluşturuyor.

Beş parmak aynı zamanda işlevsel açıdan da bir denge noktası oluşturuyor.

Kavrama, denge sağlama ve yük taşıma gibi temel hareketler için yeterli bir sayı sunarken, daha fazla parmak gelişimsel karmaşıklığı artırabiliyor. Daha az parmak ise özellikle kavrama yeteneğini sınırlayabiliyor. Bu nedenle doğal seçilim sürecinde beş parmaklı yapı avantajlı kabul edilmiş ve nesiller boyunca aktarılmış olabilir.

Bazı hayvan türlerinde yetişkinlikte parmak sayısının azaldığı görülse de, çoğunda embriyonik aşamada beş parmaklı temel planla gelişim başlıyor. Atlar ve kuşlar buna örnek gösteriliyor. Bu durum, beş parmaklılığın tetrapodlar için bir “başlangıç şablonu” haline geldiğini gösteriyor. Öte yandan genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkan fazla parmaklılık vakaları, bu sistemin tamamen katı olmadığını ancak genel çerçevenin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koyuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
