Aşkta Ruhunu Ortaya Koysalar da Sessizce Acı Çeken Burçlar

Akrep için aşk ya hep ya hiçtir. Bağlandığında tüm benliğiyle bağlanır. Ancak ihanet ya da duygusal ihmal, Akrep’i derinden sarsar. Yine de kırılganlığını göstermekten kaçınır; acıyı güç maskesiyle örter. Sessizliği bir savunma mekanizmasına dönüştürür, zamanla da bu acıyı dayanıklılığa çevirir.