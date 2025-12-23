Aşkta Ruhunu Ortaya Koysalar da Sessizce Acı Çeken Burçlar
Bazı burçlar aşkta her şeyi açık açık yaşamaz. Sevdiklerinde derinleşir, bağlanır, hatta ruhlarını ortaya koyarlar ama iş acı çekmeye gelince sessizleşirler. Dışarıdan güçlü, sakin ya da mesafeli görünseler de içlerinde kopan fırtınayı pek kimse fark etmez. İşte aşk uğruna kendinden vazgeçip, kırıldığını bile belli etmeyen o burçlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yengeç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balık Burcu
Akrep Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın