onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aşkta Ruhunu Ortaya Koysalar da Sessizce Acı Çeken Burçlar

Aşkta Ruhunu Ortaya Koysalar da Sessizce Acı Çeken Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 15:32

Bazı burçlar aşkta her şeyi açık açık yaşamaz. Sevdiklerinde derinleşir, bağlanır, hatta ruhlarını ortaya koyarlar ama iş acı çekmeye gelince sessizleşirler. Dışarıdan güçlü, sakin ya da mesafeli görünseler de içlerinde kopan fırtınayı pek kimse fark etmez. İşte aşk uğruna kendinden vazgeçip, kırıldığını bile belli etmeyen o burçlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç

Yengeç, sevdi mi tam sever. Şefkatli, koruyucu ve duygusal olarak bütünüyle ilişkiye adanır. Ancak kırıldığında geri çekilmeyi seçer. Acısını dillendirmek yerine kabuğuna sığınır; başkalarına yük olmak istemediği için yaralarını tek başına sarmayı tercih eder. Ne kadar derin olursa olsun, duygusal kesikleri sessizlikle iyileştirmeye çalışır.

Balık Burcu

Balık, sevgiyi idealize eder ve sınır tanımadan verir. Ruhsal, yaratıcı ve duygusal anlamda tükenene kadar adanır. Aşkın getirdiği acıyla yüzleşmektense, bunu sevginin doğal bir parçası olarak kabullenir. Dışarıdan sakin görünür ama içeride fırtınalar kopar; çoğu zaman kimse fark etmez.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep için aşk ya hep ya hiçtir. Bağlandığında tüm benliğiyle bağlanır. Ancak ihanet ya da duygusal ihmal, Akrep’i derinden sarsar. Yine de kırılganlığını göstermekten kaçınır; acıyı güç maskesiyle örter. Sessizliği bir savunma mekanizmasına dönüştürür, zamanla da bu acıyı dayanıklılığa çevirir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın