Kargo Tesliminde Yeni Dolandırıcılık Uyarısı: Teslim Alırken Attığınız İmzaya Dikkat

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 13:56

Kargo teslimi sırasında atılan tek bir imza fark edilmeden ciddi bir hukuki sürecin kapısını aralayabiliyor. Son dönemde artan şikayetler üzerine emniyet birimleri, teslim sırasında imzalanan belgelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, yalnızca kargonun alındığını düşünerek atılan imzalar, sonradan borç ve yükümlülük doğuran evraklara dönüştürülebiliyor. Bu nedenle vatandaşların teslim anında imza atmadan önce belge içeriğini dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: DHA

Kargo teslimi sırasında atılan imzalar, son dönemde yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle yeniden gündemde.

Emniyet birimleri, özellikle içeriği kontrol edilmeden imzalanan belgelerin ciddi mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı, suçların aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü incelemelerle dikkat çekiyor. Laboratuvar, 10 ili kapsayan sorumluluk sahasında balistik, belge, kimya ve iz inceleme şubeleri aracılığıyla adli birimlerden gelen delilleri değerlendiriyor.

Laboratuvar bünyesindeki Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, dava konusu olan evrakların sahte olup olmadığı ya da sonradan tahrif edilip edilmediğini ortaya koyuyor.

El yazısı, imza ve makine yazıları üzerinden yapılan teknik incelemelerle adli ve idari mercilere uzmanlık raporları hazırlanıyor.

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl, vatandaşların özellikle iki konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bingöl, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değeri ve resmi niteliği olan her türlü belgenin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı, el yazısı ve imzalarının şahıs aidiyetinin belirlenmesi, makine yazılarının hangi makineden elde edildiği hususunda adli ve idari makamlara uzmanlık raporu hazırlayan birimdir.”

Vatandaşların borç ve yükümlülük altına girdiği belgelerde daha hassas davranması gerektiğini belirten Bingöl, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır. İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir.”

Öte yandan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda faaliyet gösteren İz İnceleme Şube Müdürlüğü de farklı suç türlerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şubede özellikle şasi numarası değiştirilmiş araçlar üzerinde inceleme yapılıyor.

İz İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser Ziya Güneş, çalışmaların büyük bölümünü bu tür dosyaların oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“İş yoğunluğumuzun çoğunu, halk arasında ‘change’ olarak tarif edilen motor şaşi numarası değiştirilmiş ya da yok edilmiş araçlar oluşturmaktadır. Burada uzman ve asistan arkadaşlarımızın gerek fiziksel gerekse de kimyasal uğraşları sonucunda motor veya şaşi numarasının tespitini ve aracın kimliklendirilmesini yapıp, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz.”

Yetkililer, özellikle kargo teslimi sırasında imza atarken belgelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Reklam
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
