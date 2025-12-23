Kargo Tesliminde Yeni Dolandırıcılık Uyarısı: Teslim Alırken Attığınız İmzaya Dikkat
Kargo teslimi sırasında atılan tek bir imza fark edilmeden ciddi bir hukuki sürecin kapısını aralayabiliyor. Son dönemde artan şikayetler üzerine emniyet birimleri, teslim sırasında imzalanan belgelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, yalnızca kargonun alındığını düşünerek atılan imzalar, sonradan borç ve yükümlülük doğuran evraklara dönüştürülebiliyor. Bu nedenle vatandaşların teslim anında imza atmadan önce belge içeriğini dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.
Kaynak: DHA
Kargo teslimi sırasında atılan imzalar, son dönemde yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle yeniden gündemde.
Laboratuvar bünyesindeki Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, dava konusu olan evrakların sahte olup olmadığı ya da sonradan tahrif edilip edilmediğini ortaya koyuyor.
Vatandaşların borç ve yükümlülük altına girdiği belgelerde daha hassas davranması gerektiğini belirten Bingöl, uyarılarını şöyle sürdürdü:
