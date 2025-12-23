55 Yaşındaki “Dünyanın En Çekici Büyükanne”si Sırrını Açıkladı: Aralıksız Sadece Bunu Yapıyor

“Birkaç gün keyif yaparım ama bir haftayı çöpe atmam” diyen Stewart, formunu korumasında her gün yapılan yürüyüşün kilit rol oynadığını vurguluyor. “Hareket etmezsen kaybedersin. Bu kadar basit.” Yoga ve vücut ağırlığıyla yapılan egzersizleri de haftada dört gün uyguladığını ekliyor.

Alkol konusunda da net: “Tamamen bırakmak uzun vadede kesinlikle daha iyi.” Bunu teoriden değil, deneyimden söylüyor. Kısa süre önce katıldığı bir Noel partisinde birkaç kadeh kırmızı şarap içtikten sonra kendini pek iyi hissetmediğini anlatıyor.

Beslenme tarafında ise oldukça katı bir rutin var. Güne yarım limon sıkılmış soğuk suyla başlıyor, ardından büyük bir demet kerevizden hazırlanan soğuk sıkım kereviz suyunu içiyor. Gün boyunca taze kaynak suyu tüketiyor; mümkün olduğunca organik, temiz ve işlenmemiş gıdalarla besleniyor. Paketli ürünler ve hazır yemekler neredeyse yok.