55 Yaşındaki “Dünyanın En Çekici Büyükanne”si Sırrını Açıkladı: Aralıksız Sadece Bunu Yapıyor

55 Yaşındaki “Dünyanın En Çekici Büyükanne”si Sırrını Açıkladı: Aralıksız Sadece Bunu Yapıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 11:53

55 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve enerjisiyle dikkat çeken, “dünyanın en çekici büyükanne”si olarak anılan Gina Stewart, formunu nasıl koruduğunu anlattı. Avustralya’nın Gold Coast kentinde yaşayan üç torun sahibi Stewart, genç görünümünü karmaşık diyetlere ya da geçici fitness trendlerine değil, her gün istikrarlı şekilde sürdürdüğü tek bir alışkanlığa bağlıyor. Özel günlerde bile bu rutinden kopmamaya özen gösterdiğini söyleyen Stewart, yaşın bir engel olmadığını asıl belirleyici olanın süreklilik ve disiplin olduğunu vurguluyor.

“Dünyanın en seksi büyükannesi” olarak anılan 55 yaşındaki Gina Stewart, genç görünümünü ve fit vücudunu neye borçlu olduğunu anlattı.

Avustralya’nın Gold Coast kentinde yaşayan üç torun sahibi model, işi mucizelere değil, disipline bağladığını söylüyor. Özellikle de her gün asla aksatmadığı tek bir alışkanlığa.

Stewart’a göre işin özü çok karmaşık değil.

Haftada üç ila beş gün ağırlık çalışıyor, günde 8 bin ila 10 bin adım atmayı hedefliyor ve uykuyu hafife almıyor.

“Yedi ila dokuz saat uyuyorum. Kelimenin tam anlamıyla hayatın buna bağlıymış gibi.”

Sabah güneşi almak, geceleri abur cubur yememek ve şekeri tamamen hayatından çıkarmak da onun için önemli kurallar arasında.

Noel gibi özel dönemlerde bile ipin ucunu kaçırmadığını söylüyor.

“Birkaç gün keyif yaparım ama bir haftayı çöpe atmam” diyen Stewart, formunu korumasında her gün yapılan yürüyüşün kilit rol oynadığını vurguluyor. “Hareket etmezsen kaybedersin. Bu kadar basit.” Yoga ve vücut ağırlığıyla yapılan egzersizleri de haftada dört gün uyguladığını ekliyor.

Alkol konusunda da net: “Tamamen bırakmak uzun vadede kesinlikle daha iyi.” Bunu teoriden değil, deneyimden söylüyor. Kısa süre önce katıldığı bir Noel partisinde birkaç kadeh kırmızı şarap içtikten sonra kendini pek iyi hissetmediğini anlatıyor.

Beslenme tarafında ise oldukça katı bir rutin var. Güne yarım limon sıkılmış soğuk suyla başlıyor, ardından büyük bir demet kerevizden hazırlanan soğuk sıkım kereviz suyunu içiyor. Gün boyunca taze kaynak suyu tüketiyor; mümkün olduğunca organik, temiz ve işlenmemiş gıdalarla besleniyor. Paketli ürünler ve hazır yemekler neredeyse yok.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
