90’lar Queens Sokaklarında Bir Gezinti: Nas Özel Seçkisi

Liz Lemon
14.03.2026 - 14:01

90’lar New York’u gri betonun, yangın merdivenlerinin ve köşe başında freestyle atan gençlerin çağını yaşarken; Queensbridge’den çıkan bir ses rap müziği edebiyat kürsüsüne taşıdı. O ses, mahalle kroniklerini Shakespeare ciddiyetiyle, sokak jargonunu ansiklopedi netliğiyle birleştiren bir kalemdi. Bugün Queens sokaklarında kısa bir yürüyüşe çıkıyoruz ama rehberimiz harita değil, Nas’ın dizeleri. Listemiz bir dönemin şehir sosyolojisi, siyah kimlik inşası ve hip-hop estetiğinin olgunlaşma hikayesi. Hem eğlenelim hem de Queens’in taşına toprağına kulak verelim!

NY State of Mind

Prodüksiyonda DJ Premier var ve daha ilk saniyede sisli bir metro istasyonuna ışınlanıyorsunuz. Nas bu şarkıyı tek seferde, hatasız kaydetmiş. 20 yaşında bir MC’nin böylesine kompleks iç uyakları tek nefeste okuması hala ders niteliğinde. Nas, sokak hayatının paranoyasını ve hayatta kalma refleksini merkeze koyuyor.

The World Is Yours

Pete Rock’ın piyanolu altyapısı umutlu ama melankolik bir ton taşıyor. Başlık, Scarface filmindeki meşhur repliğe gönderme yapıyor. Fakat Nas’ın yorumu bir gangster fantezisinden ziyade kendi kaderini yazma iradesi. 90’larda rapte yükselmenin yolu çoğu zaman sokaktan kurtulmaktı. Nas ise kurtulmak kadar anlatmanın da peşinde. Klipte Queensbridge binalarının önünde çekilen sahneler, mahalleyi bir karakter gibi konumlandırıyor.

It Ain’t Hard to Tell

Michael Jackson’ın Human Nature sample’ı üzerine kurulu bu parça teknik şov gibi. Flow değişimleri, iç uyaklar ve referanslar zincir reaksiyon yaratıyor. Nas burada özgüvenini açıkça sergilerken kibirli bir ton kullanmaktan özellikle kaçınıyor.

Memory Lane (Sittin' in da Park)

DJ Premier yine direksiyonda. Bu kez nostalji sosu bol. Queensbridge’de kaybettiklerini, çocukluk arkadaşlarını, hayalleri anlatıyor. Şarkı bir anı defteri gibi açılıyor. 90’lar rap’inde sertlik ön plandayken Nas duygusal hafızayı merkeze alan bir MC. Bu da onu dönemdaşlarından ayıran önemli bir detay haline geliyor.

If I Ruled the World (Imagine That)

Nas'ın eşlikçisi bu şarkıda Lauryn Hill. Hapishane sisteminden ırk eşitsizliğine kadar pek çok sosyal meseleye değiniyor. 90’ların ortasında rap artık daha politik bir zemine kayarken Nas, hayal gücünü toplumsal eleştiriyle harmanlamış. Eklemek lazım ki şarkı Nas’ın ana akımda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan dönüm noktalarından biri oldu.

Street Dreams

Doğu Yakası ile Batı Yakası arasındaki gerilim döneminde çıkan şarkı, mafyatik estetiği öne çıkartıyor. Prodüksiyon daha parlak, daha ticari bir tonda. Nas’ın kariyerinde “underground bilge” ile “mainstream yıldız” arasındaki dengeyi aradığı bir dönemi temsil ediyor. Eleştirmenler bu albüm için ikiye bölünmüştü ama Nas zamanla her iki dünyayı da ustalıkla yönetmeyi öğrendi.

Nas Is Like

Metaforlar, benzetmeler, referanslar bir sözlük gibi akıp gidiyor. Rap yazım teknikleri üzerine atölye yapmak isteyenler için canlı ders niteliğinde. Eğitim verilir!

Represent

Sokak kültüründe represent kelimesi yalnızca temsil etmek değil, kimliğini savunmak anlamına da geliyor. Nas bu şarkıda mahalle kimliğini bir gurur nişanesi gibi taşıyor.

Life’s a Bitch

AZ’nin verse’ü efsanevi kabul ediliyor. Genç yaşta ölüm korkusu, geçicilik hissi ve hırs bir arada.AZ bu şarkıyla büyük bir çıkış yakaladı ve hip-hop tarihine adını yazdırdı. Nas, meslektaşlarına kapı açan bir rapçi.

Affirmative Action

The Firm projesinden çıkan şarkımız kolektif anlamda güç gösterisinde bulunuyor. 90’ların ortasında rap’te “organized crime” estetiği ciddi bir trend olmuştu. Nas da bu akımın entelektüel yüzlerinden biri olarak projede yer aldı.

I Gave You Power

Belki de Nas'ın en yaratıcı işlerinden biri. Şarkı bir silahın ağzından anlatılıyor. Bu perspektif 90’lar için cesur bir deneydi. Nas, nesneye bilinç yükleyerek şiddetin döngüsünü sorguluyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
