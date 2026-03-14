90’lar Queens Sokaklarında Bir Gezinti: Nas Özel Seçkisi

Doğu Yakası ile Batı Yakası arasındaki gerilim döneminde çıkan şarkı, mafyatik estetiği öne çıkartıyor. Prodüksiyon daha parlak, daha ticari bir tonda. Nas’ın kariyerinde “underground bilge” ile “mainstream yıldız” arasındaki dengeyi aradığı bir dönemi temsil ediyor. Eleştirmenler bu albüm için ikiye bölünmüştü ama Nas zamanla her iki dünyayı da ustalıkla yönetmeyi öğrendi.