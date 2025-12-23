Kiracı Olarak Yaşamayı Bıraktı, Tekneye Taşındı: Aylık Gideri Sadece 28 Bin TL!
Artan kiralar ve kısa süreli kontratlar nedeniyle ev arayışı giderek zorlaşırken İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Dottie Turnbull farklı bir yol seçti. Kiracı olarak yaşamayı bırakan Turnbull, bir kanal teknesine taşınarak hem yaşam biçimini değiştirdi hem de aylık giderlerini yaklaşık 28 bin TL seviyesine düşürdü. Dört yıldır teknede yaşayan genç kadın, bu tercihin kendisine daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yaşam sunduğunu söylüyor.
İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Dottie Turnbull, klasik ev kiralama düzenine veda edip hayatını bir kanal teknesine taşıdı.
Aylık giderler şaşırtıcı derecede düşük!
