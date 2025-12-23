Kiracı Olarak Yaşamayı Bıraktı, Tekneye Taşındı: Aylık Gideri Sadece 28 Bin TL!

2021’de yaklaşık 30 bin sterline satın aldığı dar teknede dört yıldır yaşayan Dottie, bu tercihin hem cebine hem de ruhuna iyi geldiğini söylüyor.

Eskiden partneriyle birlikte tek yatak odalı bir evde kirada oturan Dottie’nin hayatı, ev sahibinin ani satış kararıyla altüst olmuş. Yüksek depozito, yeni projeler derken çift, “neden olmasın?” diyerek tekne yaşamına yönelmiş.

Başlangıç kolay olmamış. Eski bir tekne, patlayan borular, su sızıntıları ve bolca günlük facialar… Ama Dottie’ye göre hepsi buna değmiş.