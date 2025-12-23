onedio
Kiracı Olarak Yaşamayı Bıraktı, Tekneye Taşındı: Aylık Gideri Sadece 28 Bin TL!

Kiracı Olarak Yaşamayı Bıraktı, Tekneye Taşındı: Aylık Gideri Sadece 28 Bin TL!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 09:54

Artan kiralar ve kısa süreli kontratlar nedeniyle ev arayışı giderek zorlaşırken İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Dottie Turnbull farklı bir yol seçti. Kiracı olarak yaşamayı bırakan Turnbull, bir kanal teknesine taşınarak hem yaşam biçimini değiştirdi hem de aylık giderlerini yaklaşık 28 bin TL seviyesine düşürdü. Dört yıldır teknede yaşayan genç kadın, bu tercihin kendisine daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yaşam sunduğunu söylüyor.

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Dottie Turnbull, klasik ev kiralama düzenine veda edip hayatını bir kanal teknesine taşıdı.

İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Dottie Turnbull, klasik ev kiralama düzenine veda edip hayatını bir kanal teknesine taşıdı.

2021’de yaklaşık 30 bin sterline satın aldığı dar teknede dört yıldır yaşayan Dottie, bu tercihin hem cebine hem de ruhuna iyi geldiğini söylüyor.

Eskiden partneriyle birlikte tek yatak odalı bir evde kirada oturan Dottie’nin hayatı, ev sahibinin ani satış kararıyla altüst olmuş. Yüksek depozito, yeni projeler derken çift, “neden olmasın?” diyerek tekne yaşamına yönelmiş.

Başlangıç kolay olmamış. Eski bir tekne, patlayan borular, su sızıntıları ve bolca günlük facialar… Ama Dottie’ye göre hepsi buna değmiş.

Aylık giderler şaşırtıcı derecede düşük!

Aylık giderler şaşırtıcı derecede düşük!

Sürekli seyahat eden teknelerde sabit bağlama ücreti yok. Dottie ise popüler bir bölgede sabit durmayı tercih ediyor.

Ortalama aylık gideri yaklaşık 500 sterlin (yaklaşık 28 bin TL)

Kış aylarında dizel ve odun masrafı arttığı için bu rakam 600 sterline kadar çıkabiliyor. Yazın ise tekrar düşüyor. Londra’da tek yatak odalı bir evin 2.000 sterlini geçtiği düşünülürse, aradaki fark biraz epey fazla.

Dottie’ye göre düşük giderler bu yaşam tarzının en büyük artısı ama romantize edilmemesi gerektiğini de ekliyor: “Eğlenceli ama kesinlikle zahmetsiz değil.”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
