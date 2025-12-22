Sözlerini Sakınmıyorlar: En Sivri Dilli 5 Burç

Başaklar, gözlemlerini ve eleştirilerini net bir şekilde ifade eder. Sakin ve ölçülü bir üslup kullanıyor gibi görünseler de, söyledikleri çoğu zaman karşısındakinin savunmasını kıracak kadar etkilidir. Filtreleri yoktur; gerçekleri olduğu gibi söylerler.