onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Basit Ama Etkili: Uzmanlardan Tuvalete ve Banyoya Kibrit Kutusu Koyun Önerisi

Basit Ama Etkili: Uzmanlardan Tuvalete ve Banyoya Kibrit Kutusu Koyun Önerisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 13:07

Evlerde özellikle havalandırması yetersiz banyo ve tuvaletlerde nem ve kalıcı koku sorunu sıkça yaşanıyor. Kimi zaman kimyasal oda spreyleriyle geçici çözümler aranırken uzmanların dikkat çektiği basit ve doğal bir yöntem yeniden gündeme geldi. Uzun süredir bilinen bu pratik öneri sıradan bir kibrit kutusu ve aktif kömür kullanılarak ortam havasının daha ferah hale getirilmesini amaçlıyor.

Peki yöntem nasıl çalışıyor? Detaylar içeriğin devamında...

Kaynak: https://enviroliteracy.org/why-keep-m...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlerde özellikle havalandırması zayıf banyo ve tuvaletlerde nem ve kalıcı koku problemi can sıkıcı bir hale gelebiliyor.

Evlerde özellikle havalandırması zayıf banyo ve tuvaletlerde nem ve kalıcı koku problemi can sıkıcı bir hale gelebiliyor.

Piyasadaki oda spreyleri ise çoğu zaman sorunu çözmekten çok üstünü örtüyor. Tam da bu noktada, yıllardır bilinen ama son dönemde yeniden gündeme gelen basit bir yöntem dikkat çekiyor. Kibrit kutusu ve aktif kömür.

Uzmanlara göre bu yöntemin arkasındaki asıl güç, aktif kömürün yüksek emicilik özelliği. Havada asılı kalan nemi ve kokuya neden olan partikülleri içine çekebilen aktif kömür, küçük bir alanda bile etkili olabiliyor. Kibrit kutusu ise bu doğal malzeme için pratik ve yer kaplamayan bir taşıyıcı görevi görüyor.

Uygulama oldukça basit.

Uygulama oldukça basit.

Boş bir kibrit kutusu alınıyor, aktif kömür tabletleri ezilerek toz haline getiriliyor ve kutunun içine dolduruluyor. Havanın dolaşabilmesi için kutunun üst kısmına birkaç küçük delik açılıyor. Hazırlanan kutu tuvaletin arkasına ya da banyoda göze batmayan bir köşeye yerleştiriliyor.

Aktif Kömür Ne İşe Yarıyor?

Aktif kömürün gözenekli yapısı hem nemi hem de kötü kokuya yol açan uçucu maddeleri hapsediyor. Ortam havası daha kuru hale gelirken, bakteri oluşumu için uygun koşullar da azalıyor. Düzenli kullanımda banyoda daha ferah bir hava hissedildiği belirtiliyor.

Atılmıyor, Yeniden Kullanılıyor

Aktif kömür zamanla nemi emerek doygunluğa ulaşıyor. Ancak bu, işlevini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Kömür, sıcak ve kuru bir ortamda birkaç saat bekletildiğinde nemini bırakıyor ve tekrar kullanılabiliyor. Aynı dolumun birkaç kez değerlendirilebilmesi de yöntemi ekonomik hale getiriyor.

Kimyasal ürünlere başvurmadan, düşük maliyetli ve doğal bir çözüm arayanlar için bu yöntem pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Basit ama işe yarıyor; bazen çözüm gerçekten kibrit kutusu kadar küçük olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın