Basit Ama Etkili: Uzmanlardan Tuvalete ve Banyoya Kibrit Kutusu Koyun Önerisi

Boş bir kibrit kutusu alınıyor, aktif kömür tabletleri ezilerek toz haline getiriliyor ve kutunun içine dolduruluyor. Havanın dolaşabilmesi için kutunun üst kısmına birkaç küçük delik açılıyor. Hazırlanan kutu tuvaletin arkasına ya da banyoda göze batmayan bir köşeye yerleştiriliyor.

Aktif Kömür Ne İşe Yarıyor?

Aktif kömürün gözenekli yapısı hem nemi hem de kötü kokuya yol açan uçucu maddeleri hapsediyor. Ortam havası daha kuru hale gelirken, bakteri oluşumu için uygun koşullar da azalıyor. Düzenli kullanımda banyoda daha ferah bir hava hissedildiği belirtiliyor.

Atılmıyor, Yeniden Kullanılıyor

Aktif kömür zamanla nemi emerek doygunluğa ulaşıyor. Ancak bu, işlevini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Kömür, sıcak ve kuru bir ortamda birkaç saat bekletildiğinde nemini bırakıyor ve tekrar kullanılabiliyor. Aynı dolumun birkaç kez değerlendirilebilmesi de yöntemi ekonomik hale getiriyor.

Kimyasal ürünlere başvurmadan, düşük maliyetli ve doğal bir çözüm arayanlar için bu yöntem pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Basit ama işe yarıyor; bazen çözüm gerçekten kibrit kutusu kadar küçük olabiliyor.