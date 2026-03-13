article/comments
Hayatını Kaybeden İlber Ortaylı İçin Başsağlığı Dilekleri Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2026 - 17:03

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vefat haberi farklı ideolojilerden, takımlardan, dünya görüşlerinden pek çok kişiyi yasa boğdu. Sosyal medyada ünlü tarihçi ve yazar için siyasilerden tarihçilere, spor kulüplerinin resmi hesaplarından gazetecilere pek çok başsağlığı mesajı yayımlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

twitter.com

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kafa Dergisi

Gazeteci İsmail Saymaz

Sanatçı Ceyhun Yılmaz

Tarihçi Emrah Safa Gürkan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye göç eden bir aileden gelen İlber Ortaylı, eğitim ve kültür çerçevesinde Galatasaray ile derin ve sarsılmaz bağlara sahiptir.

Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler veren Ortaylı, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna katkıda bulundu. Akademi dünyasındaki konumu sebebiyle Galatasaray Üniversitesi’nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ülkemize, Ortaylı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
