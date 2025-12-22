onedio
Et Buzlukta Ne Kadar Süre Güvenle Saklanabilir? Uzmanlar Tek Tek Açıkladı

Et Buzlukta Ne Kadar Süre Güvenle Saklanabilir? Uzmanlar Tek Tek Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 10:30

Birçok kişi için dondurucu, eti uzun süre güvenle saklamanın en pratik yolu. Ancak uzmanlara göre etin buzlukta ne kadar süre dayanabileceği, tahminlere bırakılacak bir konu değil.

Etin türü, nasıl paketlendiği ve hangi koşullarda saklandığı bu sürede belirleyici oluyor. Gıda güvenliğiyle ilgili rehberler ise dondurulmuş etin hem sağlığa uygun hem de lezzetini koruyarak ne kadar süre tüketilebileceğine dair net açıklamalar yapıyor.

Gelin, uzman önerilerine hep birlikte bakalım...

Dondurucu, etin uzun süre saklanabilmesi için en güvenli yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Dondurucu, etin uzun süre saklanabilmesi için en güvenli yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak uzmanlara göre bu yöntem, etin sınırsız süreyle güvenle tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Gıda güvenliği alanında yayımlanan bilimsel çalışmalar ve resmi kurumların rehberleri, etin dondurucuda hangi sürelerde hem güvenli hem de kaliteli kalabildiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Dondurma Bozulmayı Neden Yavaşlatır?

Dondurma Bozulmayı Neden Yavaşlatır?

Et, -18 °C ve altındaki sıcaklıklarda dondurulduğunda bakteri, maya ve küflerin çoğalması büyük ölçüde durur. Bu durum, bozulma sürecini önemli ölçüde yavaşlatır. Ancak mikroorganizmalar tamamen yok olmaz; yalnızca geçici olarak etkisiz hale gelir. Et çözüldüğünde bu mikroorganizmalar yeniden aktif hale gelebilir. Ayrıca etin kendi yapısındaki doğal enzimler, çok yavaş da olsa faaliyetini sürdürür ve zamanla lezzet ile doku kayıplarına yol açar.

Bu nedenle dondurucuda saklama, bir koruma yöntemi olduğu kadar belirli bir süreyle sınırlıdır.

Dondurulmuş Et İçin Temel Saklama Kuralları

Dondurulmuş Et İçin Temel Saklama Kuralları

Uzmanlar, etin dondurucuda güvenli şekilde saklanabilmesi için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Dondurucu sıcaklığı sürekli olarak en az -18 °C olmalı

  • Et, hava almayacak şekilde paketlenmeli

  • Vakumlu ambalaj yoksa, çift kat buzdolabı poşeti veya hava geçirmez kap kullanılmalı

  • Et, dondurulmadan önce porsiyonlara ayrılmalı

  • Çözdürme işlemi buzdolabında yapılmalı

  • Oda sıcaklığında çözdürülen et yeniden dondurulmamalı

Et Türüne Göre Dondurucuda Saklama Süreleri

Et Türüne Göre Dondurucuda Saklama Süreleri

Etin türü ve işlenme durumu, dondurucuda güvenli saklama süresini doğrudan etkiliyor. Uluslararası gıda güvenliği rehberlerinde yer alan ortalama süreler şöyle sıralanıyor:

Kırmızı Et

  • Biftek ve parça et: 6–12 ay

  • Kaburga ve rosto: 4–12 ay

  • Kıyma: 3–4 ay

  • Pişmiş kırmızı et: 2–3 ay

  • İşlenmiş etler (sosis, salam vb.): 1–2 ay

  • Pastırma: yaklaşık 1 ay

Kanatlı Et

  • Bütün tavuk veya hindi: 12 ay

  • Parça tavuk ve hindi: 6–9 ay

  • Sakatat: 3–4 ay

Balık ve Deniz Ürünleri

  • Yağlı balıklar (somon, uskumru, ton balığı): 2–3 ay

  • Yağsız balıklar (mezgit, morina): 6–8 ay

  • Karides ve kerevit: 6–12 ay

  • Midye ve istiridye eti: 3–4 ay

  • Kalamar: 6–12 ay

