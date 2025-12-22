Et Buzlukta Ne Kadar Süre Güvenle Saklanabilir? Uzmanlar Tek Tek Açıkladı

Birçok kişi için dondurucu, eti uzun süre güvenle saklamanın en pratik yolu. Ancak uzmanlara göre etin buzlukta ne kadar süre dayanabileceği, tahminlere bırakılacak bir konu değil.

Etin türü, nasıl paketlendiği ve hangi koşullarda saklandığı bu sürede belirleyici oluyor. Gıda güvenliğiyle ilgili rehberler ise dondurulmuş etin hem sağlığa uygun hem de lezzetini koruyarak ne kadar süre tüketilebileceğine dair net açıklamalar yapıyor.

Gelin, uzman önerilerine hep birlikte bakalım...