Hem Duygulandık Hem Güldük: 2025 Yılının Trend TikTok Akımları
TikTok, 2025 yılı boyunca gündelik hayatın içinden doğan akımlarla dijital gündemi belirlemeyi sürdürdü. Kimi içerikler izleyicide duygusal karşılık bulurken kimileri mizahi diliyle geniş kitlelere ulaştı. bazıları ise sıradan anları yaratıcı dokunuşlarla viral hale getirdi.
Kullanıcıların samimi paylaşımları ve kolektif üretim gücüyle şekillenen akımlar sosyal medyanın eğlence anlayışının yanı sıra duygusal bağ kurma potansiyelini de ortaya koydu.
İşte 2025 yılında TikTok'u sallayan akımlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Vision Board"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kuş Teorisi"
"One Day or Day One"
Yapay Zekayla Üretilmiş Sokak Röportajları
"Clean Girl"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dilenci Şakası"
"Turkish Delight"
"We Are Clean"
"Her Kuşun Eti Yenmez"
"Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sugar on My Tongue"
"Nicki Minaj Pozu"
"Eş Karşılama Akımı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın