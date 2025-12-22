Hem Duygulandık Hem Güldük: 2025 Yılının Trend TikTok Akımları

Kuş Teorisi (Bird Test) bir ilişkinin temelindeki ilgi ve değer verme seviyesini ölçmek için kullanılan John Gottman’ın 'bağlantı teklifi' kavramına dayanan viral bir psikolojik akımdı. Bu akımda kişi partnerine veya arkadaşına penceredeki bir kuş ya da yoldaki sıradan bir nesne gibi tamamen önemsiz bir şeyi heyecanla gösteriyor, eğer karşı taraf kafasını kaldırıp ilgiyle bakarsa testi geçiyor. Ancak tepkisiz kalır veya geçiştirirse bu durum ilişkinin geleceği için ciddi bir 'red flag'olarak kabul ediliyor.

2025’te TikTok’ta samimiyetin en büyük kanıtı sayılan bu test, büyük romantik jestlerden ziyade, günlük hayattaki küçük ve sıradan anlarda partnerinin yanında olduğunu hissetmenin ne kadar kritik olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.