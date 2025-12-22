onedio
Hem Duygulandık Hem Güldük: 2025 Yılının Trend TikTok Akımları

Hem Duygulandık Hem Güldük: 2025 Yılının Trend TikTok Akımları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 08:01

TikTok, 2025 yılı boyunca gündelik hayatın içinden doğan akımlarla dijital gündemi belirlemeyi sürdürdü. Kimi içerikler izleyicide duygusal karşılık bulurken kimileri mizahi diliyle geniş kitlelere ulaştı. bazıları ise sıradan anları yaratıcı dokunuşlarla viral hale getirdi.

Kullanıcıların samimi paylaşımları ve kolektif üretim gücüyle şekillenen akımlar sosyal medyanın eğlence anlayışının yanı sıra duygusal bağ kurma potansiyelini de ortaya koydu.

İşte 2025 yılında TikTok'u sallayan akımlar...

"Vision Board"

"Vision Board"

Kullanıcıların 2025 yılından beklentilerini, hedeflerini ve hayallerini temsil eden görselleri bir araya getirerek bir kolaj oluşturduğu bir akımdı. TikTok'ta bu akım genelde 'Manifesting' kavramıyla birleşti.

"Kuş Teorisi"

"Kuş Teorisi"

Kuş Teorisi (Bird Test) bir ilişkinin temelindeki ilgi ve değer verme seviyesini ölçmek için kullanılan John Gottman’ın 'bağlantı teklifi' kavramına dayanan viral bir psikolojik akımdı. Bu akımda kişi partnerine veya arkadaşına penceredeki bir kuş ya da yoldaki sıradan bir nesne gibi tamamen önemsiz bir şeyi heyecanla gösteriyor, eğer karşı taraf kafasını kaldırıp ilgiyle bakarsa testi geçiyor. Ancak tepkisiz kalır veya geçiştirirse bu durum ilişkinin geleceği için ciddi bir 'red flag'olarak kabul ediliyor.

2025’te TikTok’ta samimiyetin en büyük kanıtı sayılan bu test, büyük romantik jestlerden ziyade, günlük hayattaki küçük ve sıradan anlarda partnerinin yanında olduğunu hissetmenin ne kadar kritik olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

"One Day or Day One"

"One Day or Day One"

Day One or One Day akımında çiftler ilk görselde nasıl tanıştıklarını, ikinci görselde ilişkilerinin son halini paylaşıyor. Bu akım hem gıpta ettirdi hem de duygulandırdı.

Yapay Zekayla Üretilmiş Sokak Röportajları

Yapay Zekayla Üretilmiş Sokak Röportajları

Yapay Zekayla Üretilmiş Sokak Röportajları, gerçekte var olmayan karakterlerin güncel olaylar hakkında dert yandığı veya absürt yorumlar yaptığı, gerçeklik algısını zorlayan bir 2025 dijital içerik fenomeni haline geldi. Yapay zeka araçlarıyla oluşturulan bu teyzeler, amcalar veya gençler aracılığıyla hazırlanan kurgu röportajlar, özellikle sosyal medyadaki kutuplaşmayı ve toplumsal tiplemeleri mizahi bir dille eleştirerek milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"Clean Girl"

"Clean Girl"

Clean Girl akımı, 'çaba harcamadan mükemmel görünme' felsefesine dayanan, pürüzsüz bir cilt, arkaya sıkıca taranmış topuz saçlar, minimal makyaj ve gold takılarla özdeşleşen ultra-estetik bir yaşam tarzı trendi. Sadece bir dış görünüş değil, aynı zamanda sabah erken kalkıp spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve düzenli bir hayat sürmeyi kapsayan bu akım 2025 yılında yerini daha kaotik ve 'doğal' trendlere bıraksa da modern sadeliğin ve 'bakımlı minimalizmin' simgesi olarak TikTok tarihindeki yerini korudu.

"Dilenci Şakası"

"Dilenci Şakası"

Yapay zekayla üretilen 'dilenci' görselleri, ebeveynleri trollemek için kullanıldı. Aileler her ne kadar panik yapsa da birçok kişi bunu akım haline getirdi, gülmekten kırdı geçirdi.

"Turkish Delight"

"Turkish Delight"

Bu akım TikTok ve viral olmuş bir güzellik/makyaj trendi haline geldi. Adını Türk lokumundan alan trendin kaynağı, Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Türkan Şoray’a ait ikonik makyaj stili. Özellikle 60’lar–70’ler sinemasında derin bakışlar, belirgin eyeliner ve hacimli kirpiklerle tanınan Şoray’ın göz makyajı, TikTok kullanıcılarının yeniden yorumlamasıyla trend haline geldi.

"We Are Clean"

"We Are Clean"

“We Are Clean” akımı, TikTok’ta “temiz yaşam” vurgusunu bir slogana çeviren kısa ömürlü ama hızlı yayılan bir trenddi. Çıkış noktası, Jose Mourinho’nun bir maç sonrası kullandığı “We are clean” ifadesiydi. Sosyal medyada bu söz hijyen değil ahlaki ve yaşam tarzı temizliği anlamında sahiplenildi. Akımda kullanıcılar spor yaptıkları, sağlıklı beslendikleri, alkol-sigara gibi alışkanlıklardan uzak durdukları anları paylaşıp bu cümleyi ekliyordu. Fakat sonrasında gündeme bağlı olarak bağlamından koparıldı, siyasi olaylara da konu oldu.

"Her Kuşun Eti Yenmez"

"Her Kuşun Eti Yenmez"

Yıllar önce çıkan Ben Fero’nun 'Bitmiyor' şarkısı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle “Her kuşun eti yenmez” dizesi, kullanıcıların yaratıcılığıyla kısa sürede viral hale geldi. Pek çok kişi kuş temalı paylaşımlarla adeta bu dizeleri canlandırırken, şarkı da yeniden popülerlik kazandı, akım haline geldi.

"Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik"

"Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik"

TikTok'ta Kenan Doğulu'nun 'Ara Beni Lütfen' şarkısıyla yeni akım başlatıldı. 'Belki de şarjın bitti ya da biz bittik' sözleriyle sakarlıklarını paylaşanlar kullanıcıları güldürdü.

"Sugar on My Tongue"

"Sugar on My Tongue"

Kimberly Kim adlı TikTok kullanıcısının buzdolabı kapağını açıp sergilediği enerjik danslar, beklenmedik bir hızla viral oldu ve yalnızca iki hafta içinde hesabına yaklaşık 850 bin yeni takipçi kazandırdı. Bu çıkışın ardından platformda “Sugar On My Tongue” adıyla yeni bir akım doğdu. Kullanıcılar buzdolabını açtıkları anda müzikle birlikte dans etmeye başladı, basit fikir doğru şarkı ve spontane hareketler birleşince videolar milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"Nicki Minaj Pozu"

"Nicki Minaj Pozu"

Nicki Minaj pozu akımı, TikTok’ta ünlü rapçi Nicki Minaj’ın geçmiş yıllarda verdiği ikonik bir pozdan esinlenerek ortaya çıkan görsel bir trend olarak öne çıktı. Kullanıcılar bu akım kapsamında dizler bükülü şekilde çömelerek ve çoğu zaman topuklu ayakkabılarla dengeyi korumaya çalıştıkları bu pozu yeniden canlandırıyor. Herhangi bir dans figürüne yer verilmeyen videolarda odak noktası pozun fiziksel olarak zorlayıcı yapısını doğru şekilde uygulayabilmek. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan akım, sadeliği ve meydan okuma hissi sayesinde TikTok’ta hızla yaygınlaştı.

"Eş Karşılama Akımı"

"Eş Karşılama Akımı"

TikTok kullanıcılarının başlattığı bir başka akım da akıllarda yer edindi. 'Eşisindir' diyerek farklı meslek gruplarından partner örnekleri vererek onları nasıl karşıladıklarını dile getirdi. Paylaşılan gönderiler epey güldürdü.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
