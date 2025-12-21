Adana'nın Yüreğir İlçesine "Yaşanılmayacak Yer" Diyen ChatGPT'ye Gemini'dan Cevap Geldi
Adana’nın Yüreğir İlçesi, kısa süre önce yapay zeka ChatGPT’nin “en yaşanılmayacak yer” yorumuyla gündeme gelmişti. İlçe sakinleri ve Belediye Başkanı Ali Demirçalı bu yoruma sert tepki göstererek, Yüreğir’in tek bir etiketle tanımlanamayacağını vurgulamıştı. Tartışmalar devam ederken Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini’den de esprili bir hamle geldi. Gemini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullanıcıları şehirlerine olan sevgilerini poster haline getirmeye davet etti.
Hatırlarsanız ChatGPT'nin Yüreğir'e "En Yaşanılmayacak İlçe" demesi üzerine halk tam anlamıyla 'ayaklanmıştı'
Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'dan da komik bi' atak geldi.😂
