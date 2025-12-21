onedio
Adana'nın Yüreğir İlçesine "Yaşanılmayacak Yer" Diyen ChatGPT'ye Gemini'dan Cevap Geldi

Adana'nın Yüreğir İlçesine "Yaşanılmayacak Yer" Diyen ChatGPT'ye Gemini'dan Cevap Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 16:01

Adana’nın Yüreğir İlçesi, kısa süre önce yapay zeka ChatGPT’nin “en yaşanılmayacak yer” yorumuyla gündeme gelmişti. İlçe sakinleri ve Belediye Başkanı Ali Demirçalı bu yoruma sert tepki göstererek, Yüreğir’in tek bir etiketle tanımlanamayacağını vurgulamıştı. Tartışmalar devam ederken Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini’den de esprili bir hamle geldi. Gemini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullanıcıları şehirlerine olan sevgilerini poster haline getirmeye davet etti.

Hatırlarsanız ChatGPT'nin Yüreğir'e "En Yaşanılmayacak İlçe" demesi üzerine halk tam anlamıyla 'ayaklanmıştı'

Hatırlarsanız ChatGPT'nin Yüreğir'e "En Yaşanılmayacak İlçe" demesi üzerine halk tam anlamıyla 'ayaklanmıştı'

İlçe sakinleri ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı sert tepki gösterdi. Yapılan yorumun gerçeklikle bağdaşmadığını, Yüreğir’in tek bir etiketle yaftalanamayacağını vurguladı.

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'dan da komik bi' atak geldi.😂

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'dan da komik bi' atak geldi.😂

Gemini bu gönderiyi Instagram hesabından paylaşarak 'prompt' verdi.

Seviyorsan şehrini, Gemini ile sen de sevgini postere dönüştür.🌆💖🎬

1- Gemini uygulamasına ya da gemini.google.com’a gidin ve Görüntü 🍌'yü seçin

2- Örnek promptu yazın: 'Ben ❤️ [şehir adını yaz]' başlığını taşıyan ve bu şehrinden bir görsel içeren, dikey eski bir film afişi görseli oluştur. Başlık dışında yazı olmasın.

3-Opsiyonel olarak, eklemek istediğiniz özel semboller varsa onları da ekleyip daha detaylı bir afiş hazırlayabilirsiniz.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın