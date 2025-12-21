Adana'nın Yüreğir İlçesine "Yaşanılmayacak Yer" Diyen ChatGPT'ye Gemini'dan Cevap Geldi

Gemini bu gönderiyi Instagram hesabından paylaşarak 'prompt' verdi.

Seviyorsan şehrini, Gemini ile sen de sevgini postere dönüştür.🌆💖🎬

1- Gemini uygulamasına ya da gemini.google.com’a gidin ve Görüntü 🍌'yü seçin

2- Örnek promptu yazın: 'Ben ❤️ [şehir adını yaz]' başlığını taşıyan ve bu şehrinden bir görsel içeren, dikey eski bir film afişi görseli oluştur. Başlık dışında yazı olmasın.

3-Opsiyonel olarak, eklemek istediğiniz özel semboller varsa onları da ekleyip daha detaylı bir afiş hazırlayabilirsiniz.