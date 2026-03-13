onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: En Yüksek Döviz Rezervine Sahip 5 Ülke

Begüm - Onedio Üyesi
13.03.2026 - 17:01

Dünyadaki en yüksek döviz rezervine sahip ülkeleri merak mı ediyorsunuz? Bu sefer Dr. Hasan Özerol açıklıyor biz de dinliyoruz. Gelin birlikte dünya genelindeki o ülkelere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle döviz rezervi neden önemli ona değinelim.

Döviz rezervleri ülkelerin merkez bankalarında tuttukları yabancı para, altın ve benzeri varlıklardır. Ekonomik krizlere karşı tampon görevi görür, para biriminin istikrarını ve dış borç ödeme gücünü destekler.

Peki yüksek rezerv her zaman güçlü ülke demek midir?

Aslında her zaman değil. Yüksek rezerv ekonomik dayanıklılığı gösterir; ancak büyüme, refah ve gelir dağılımı gibi unsurlar tek başına rezervle ölçülemez. Gelin birlikte bu ülkelere bakalım.

Listenin 5. sırasında Hindistan yer alıyor.

Son yıllarda hızlı büyüyen Hindistan ekonomisi, dış yatırım ve hizmet ihracatı sayesinde rezervlerini ciddi biçimde arttı. Bunun yanı sıra nüfusunun çok fazla olması da bir etken. Hindistan'ın bu durumu küresel ekonomik ağırlığını da güçlendiriyor. Şu anda 562,9 milyar dolar rezervi bulunuyor.

Listenin 4. sırasında ise 577,5 milyar dolar ile Rusya yer alıyor.

Petrol ve doğalgaz ihracatı, Rusya’nın yüksek rezerv oluşturmasının temel kaynağını oluşturuyor. Bunun yanı sıra jeopolitik risklere karşı rezervler stratejik bir kalkan işlevi görüyor Rusya için.

Avrupa'da kendi para birimini kullanan İsviçre'de 3. sırada yer alıyor.

İsviçre frangı “güvenli liman” olarak görüldüğü için ülkeye sürekli sermaye girişi oluyor. Merkez Bankası, kur istikrarı için yüksek döviz rezervi tutarken frank ise önemli bir yerde bulunuyor. Şu anda 907,2 milyar dolar rezervi bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin 2. sırasında ise 1,2 trilyon dolar ile Japonya yer alıyor.

Japonya, uzun yıllardır yüksek rezerv tutan ülkeler arasında yer alıyor. Düşük faiz politikaları ve güçlü dış ticaret fazlası, rezervlerin sürekliliğini sağlıyor.

İlk sırasında ise 3,3 trilyon dolar rezerviyle Çin yer alıyor.

Çin, ihracata dayalı ekonomi modeli sayesinde dünyanın en yüksek döviz rezervine sahip ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu rezervler, yuanın kontrolü ve küresel ticarette Çin’in manevra alanı için kritik rol oynar.

Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz 👇🏼

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın