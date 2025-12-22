onedio
Alaska Nehirleri Turuncuya Döndü: Kuzey Kutbu Son 125 Yılın En Sıcak Dönemini Yaşıyor

22.12.2025 - 15:58

Kuzey Kutbu, Ekim 2024–Eylül 2025 döneminde ölçülen en yüksek sıcaklıklarla sarsıldı. Eriyen permafrost, Alaska’daki nehirleri turuncuya çevirerek ekosistem ve su kaynakları için ciddi uyarı veriyor.

Kaynak: https://www.highnorthnews.com/en/arct...
ABD’li bilim insanlarının araştırmasına göre, Kuzey Kutbu Ekim 2024–Eylül 2025 döneminde son 125 yılın en sıcak dönemini yaşadı.

Bu ani ısınma yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğuruyor.

Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık ve yağış rekorları, permafrostun hızlı erimesine yol açtı. Donmuş topraklarda biriken metaller ve mineraller, Alaska’daki 200’den fazla nehre sızarak suları turuncuya çevirdi. “Paslanan nehirler” olarak adlandırılan bu durum, su kalitesi ve ekosistemler üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Bilim insanları, bölgedeki değişimin deniz seviyesini yükselteceği, deniz buzlarını azaltacağı ve okyanus sirkülasyonunu değiştireceği uyarısında bulunuyor.

Son 10 yılda eriyen çok yıllık deniz buzları, artık neredeyse sadece Grönland ve Kanada’nın kuzeyinde bulunuyor.

Permafrost, iki yıldan uzun süre donmuş kalan toprak, kaya ve tortulardan oluşuyor ve içinde organik maddeler ile metan gazı barındırıyor. Eriyen permafrost, doğal pirit yataklarıyla temas ederek oksidasyon tepkimesine yol açıyor; bu da alüminyum, bakır ve çinko gibi metallerin nehirleri zehirli hale getirmesine neden oluyor. Sonuç olarak, balıklar ve sucul canlılar ciddi tehlike altında.

