Alaska Nehirleri Turuncuya Döndü: Kuzey Kutbu Son 125 Yılın En Sıcak Dönemini Yaşıyor
Kaynak: https://www.highnorthnews.com/en/arct...
Kuzey Kutbu, Ekim 2024–Eylül 2025 döneminde ölçülen en yüksek sıcaklıklarla sarsıldı. Eriyen permafrost, Alaska’daki nehirleri turuncuya çevirerek ekosistem ve su kaynakları için ciddi uyarı veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’li bilim insanlarının araştırmasına göre, Kuzey Kutbu Ekim 2024–Eylül 2025 döneminde son 125 yılın en sıcak dönemini yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, bölgedeki değişimin deniz seviyesini yükselteceği, deniz buzlarını azaltacağı ve okyanus sirkülasyonunu değiştireceği uyarısında bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın