Alaska Nehirleri Turuncuya Döndü: Kuzey Kutbu Son 125 Yılın En Sıcak Dönemini Yaşıyor

Son 10 yılda eriyen çok yıllık deniz buzları, artık neredeyse sadece Grönland ve Kanada’nın kuzeyinde bulunuyor.

Permafrost, iki yıldan uzun süre donmuş kalan toprak, kaya ve tortulardan oluşuyor ve içinde organik maddeler ile metan gazı barındırıyor. Eriyen permafrost, doğal pirit yataklarıyla temas ederek oksidasyon tepkimesine yol açıyor; bu da alüminyum, bakır ve çinko gibi metallerin nehirleri zehirli hale getirmesine neden oluyor. Sonuç olarak, balıklar ve sucul canlılar ciddi tehlike altında.