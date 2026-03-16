6 Kişi Öldü, Onlarca Vaka Var! Bu 4 Islak Mendil Markası Ölüme Yol Açıyor: Yetkililerden Peş Peşe Açıklamalar

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 07:31 Son Güncelleme: 16.03.2026 - 07:33

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), içerisinde ölümcül bakteriler tespit edilen dört farklı ıslak mendil markası için acil bir uyarı yayınladı. Bugüne kadar 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgınla ilişkilendirilen bu ürünlerin, evlerdeki ilk yardım çantalarında bulunabileceği ve derhal imha edilmesi gerektiği açıklandı. İşte listede yer alan o tehlikeli markalar.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Birleşik Krallık’ta sağlık yetkilileri, uzun süredir devam eden ve can kayıplarına yol açan bir bakteri salgını nedeniyle halkı alarm durumuna geçirdi.

Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ile İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), belirli markalara ait alkolsüz ıslak mendillerde 'Burkholderia' adı verilen tehlikeli bir bakterinin saptandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, bu ürünlerin 62 farklı hastalık vakası ve 6 ölümle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu belirlendi. Yetkililer, özellikle hastanede tedavi görecek kadar ağırlaşan vakaların ardından, listenin en güncel haliyle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar; ValueAid, Microsafe, Steroplast Sterowipe ve Reliwipe markalarının alkol içermeyen temizleme mendillerinin hiçbir koşulda cilde temas ettirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Ocak 2018'den Şubat 2026'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde tespit edilen vakalar, salgının ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Test sonuçları, bu mendillerin steril olmadığını ve bağışıklığı zayıf kişilerde hayati tehlike yaratan enfeksiyonlara zemin hazırladığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasadan toplatılması için resmi süreç başlatılmış olsa da, bu tehlikeli mendillerin hala evlerde, araçlarda veya eski ilk yardım setlerinde unutulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Sağlık birimleri, vatandaşların evlerindeki malzemeleri tek tek kontrol etmesini ve listedeki markalara rastlamaları halinde bu ürünleri çöpe atmasını istiyor. Mevcut vakaların bir kısmının hala hastanelerde tedavi altında olduğu hatırlatılarak, hijyen amacıyla kullanılan bu ürünlerin aslında birer hastalık kaynağına dönüştüğü uyarısı yapıldı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
