6 Kişi Öldü, Onlarca Vaka Var! Bu 4 Islak Mendil Markası Ölüme Yol Açıyor: Yetkililerden Peş Peşe Açıklamalar

Uzmanlar; ValueAid, Microsafe, Steroplast Sterowipe ve Reliwipe markalarının alkol içermeyen temizleme mendillerinin hiçbir koşulda cilde temas ettirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Ocak 2018'den Şubat 2026'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde tespit edilen vakalar, salgının ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Test sonuçları, bu mendillerin steril olmadığını ve bağışıklığı zayıf kişilerde hayati tehlike yaratan enfeksiyonlara zemin hazırladığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasadan toplatılması için resmi süreç başlatılmış olsa da, bu tehlikeli mendillerin hala evlerde, araçlarda veya eski ilk yardım setlerinde unutulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Sağlık birimleri, vatandaşların evlerindeki malzemeleri tek tek kontrol etmesini ve listedeki markalara rastlamaları halinde bu ürünleri çöpe atmasını istiyor. Mevcut vakaların bir kısmının hala hastanelerde tedavi altında olduğu hatırlatılarak, hijyen amacıyla kullanılan bu ürünlerin aslında birer hastalık kaynağına dönüştüğü uyarısı yapıldı.