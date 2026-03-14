Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 14:02

Bazen bir nesneye bakarsınız ve aklınızdan o malum soru geçer: 'Gerçekten bu nesneye kim ihtiyaç duydu?' Tasarımcısının hangi yaratıcılık patlamasıyla veya eksikliği sonucunda bu kararı aldığını anlamak, kuantum fiziğini çözmekten daha karmaşık olabilir. Şimdi pratikliği bir yana bırakın ve sadece bakmanın bile estetik duygularınızda kalıcı bir iz bırakacağı tasarımları birlikte inceleyelim! Mantığın nasıl kaybolduğunu gösteren bu 13 Reddit tasarımı arasından favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın!

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

1. Enfes bir pasta ile başlayalım!

Buna 'Seni sevmiyorum' demenin tatlı hali de diyebiliriz sanki.

2. Babaannenize hemen ördürün!

Aman diyelim, yeni gelin çeyizinizde örgü saat eksik kalmasın.

3. Yazın ilk trendi geldi!

Yüzlerce boncukla işlenmiş bir şapka sizce de biraz ağır olmaz mı?

4. 34 beden hanımlar burada mı?

İşte bu şıklık ortalığı ateşe verecek!

5. Yeni nesil: Yin yang

Böyle eşsiz bir dövme için hemen dövmecinizi aramayı unutmayın!

6. "Bir kedi miyav dedi..."

Moda dünyası sahiden ne yapacağını şaşırdı!

7. El emeği göz nuru!

Aslında bu tasarımdan çıkarılacak pek çok ders var. Dikkatli bakın: Çünkü hayvanlar aleminin kusursuzluğu, insanın kusurlu emeği ile buluşmuş.

8. "Dişini tırnağına takmak" dedikleri bu olsa gerek!

Hanımlar, beyler; bu yüzüklerden almayan kalmasın.

9. Neden, nasıl, niye...

O zaman soruyoruz: Sizce şık mı, yoksa rüküş mü?

10. Bir eşsiz parça daha!

Bu ayakkabının içinde ayaklarınızın bayram edeceği kesin.

11. Moda dünyasına bir darbe daha!

Son yüzyılda çanta tasarımları bir hayli değişti. Aslına bakarsanız, bunca zamandır gördüklerimizden sonra bu sevimli dostumuz masum bile kalmış.

12. Artık kimse yalnız yolculuk etmeyecek!

Sevgilimin elini tutmadan yolculuk yapamam diyenler, ayrılık sonrası derdinize deva bulundu.

13. Saçınızı boyatmaya gitmeden önce bunu görmeliydiniz!

Haftanın tasarımları ile sanatsal bir turun daha sonuna geldik.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
