Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Yenilikçi bir tasarım mı arıyorsunuz, sizin için seçtiklerimiz hepinize akıl tutulması yaşatacak. Peki bu tasarımlar kullanışlı mı? Hiç değil. Ama 'dikkat çekici mi?' derseniz, 'kesinlikle' deriz. Hatta fazlasıyla dikkat çekici ve şaşkınlık veren cinsten çalışmalar var karşınızda. Tasarımcının ruh halini merak etmenize neden olacak Reddit tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak peki?
Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor
1. Çabuk, şirin bir klavye ararken bulduğumuza bir bakın!
2. Eski kot pantolonları artık kimse atmayacak!
3. Psikoloğum: "Hipopotam araba gerçek değildir"
4. Nail art zarafetine çılgın bir dokunuş!
5. Sevgililer günü sürpriziniz hazır!
6. Moda dünyası sessiz...
7. Mimar Selim Beyden üçüzlere özel koltuk tasarımı!
8. Korku filmlerinde aranan şıklık!
9. İnsanoğlu doğadan ilham almayı sürdürüyor...
10. İşte karşınızda: Galerici arkadaşa hediye!
11. Oturmaya kıyamazsınız ki...
12. Gördüğünüz en özel dövme bu olmalı!
13. Doğanın güzelliği nasıl bu kadar yanlış anlaşılabilir?
