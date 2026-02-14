onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 16:04

Yenilikçi bir tasarım mı arıyorsunuz, sizin için seçtiklerimiz hepinize akıl tutulması yaşatacak. Peki bu tasarımlar kullanışlı mı? Hiç değil. Ama 'dikkat çekici mi?' derseniz, 'kesinlikle' deriz. Hatta fazlasıyla dikkat çekici ve şaşkınlık veren cinsten çalışmalar var karşınızda. Tasarımcının ruh halini merak etmenize neden olacak Reddit tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak peki? 

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Kaynak

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeden Geçmeyin👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çabuk, şirin bir klavye ararken bulduğumuza bir bakın!

1. Çabuk, şirin bir klavye ararken bulduğumuza bir bakın!

Kedi kumunu kürekle temizlemek favoriniz ise hadi siz de alın bu şirin mi şirin tuşlardan!

2. Eski kot pantolonları artık kimse atmayacak!

2. Eski kot pantolonları artık kimse atmayacak!

Bu bahçedeki şıklık kot pantolon markalarını kıskandıracak cinsten!

3. Psikoloğum: "Hipopotam araba gerçek değildir"

3. Psikoloğum: "Hipopotam araba gerçek değildir"

Su aygırlarının ilham verici şirinliği otobanları renklendirecek!

4. Nail art zarafetine çılgın bir dokunuş!

4. Nail art zarafetine çılgın bir dokunuş!

Kulak, kaş, dil, diş, göbek derken tırnaklara da delikler açıldı.

5. Sevgililer günü sürpriziniz hazır!

5. Sevgililer günü sürpriziniz hazır!

Sporcu erkek arkadaşa tavuklu çiçek buketi... Bu kimin aklına gelirdi ki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Moda dünyası sessiz...

6. Moda dünyası sessiz...

Artık biliyorsunuz, dolabınızdaki en büyük eksik bu ayakkabı!

7. Mimar Selim Beyden üçüzlere özel koltuk tasarımı!

7. Mimar Selim Beyden üçüzlere özel koltuk tasarımı!

Nasıl oturacağınızı sakın sormayın... O tasarımcının derdi değil!

8. Korku filmlerinde aranan şıklık!

8. Korku filmlerinde aranan şıklık!

Sakın evde denemeyin... Zira, bu nail art eşinizi dostunuzu korkutabilir!

9. İnsanoğlu doğadan ilham almayı sürdürüyor...

9. İnsanoğlu doğadan ilham almayı sürdürüyor...

Üstelik bu koltuk pek bir rahat görünüyor.

10. İşte karşınızda: Galerici arkadaşa hediye!

10. İşte karşınızda: Galerici arkadaşa hediye!

Yuvarlak sehpa dediğin tam da böyle olmalı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Oturmaya kıyamazsınız ki...

11. Oturmaya kıyamazsınız ki...

Şirin mi şirin oyuncaklarla pufur pufur bir rahatlık sizi bekliyor.

12. Gördüğünüz en özel dövme bu olmalı!

12. Gördüğünüz en özel dövme bu olmalı!

Hemen dövmecinizi arayın, çünkü ayaklarınız bayram edecek!

13. Doğanın güzelliği nasıl bu kadar yanlış anlaşılabilir?

13. Doğanın güzelliği nasıl bu kadar yanlış anlaşılabilir?

Haftanın akıl tutulması yaşatan tasarım turu bitti! Ama bu son değil, gelecek hafta yine şaşıracaksınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın