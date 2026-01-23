onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 10:12

Estetik algınızı yerle bir etmeye, mantığınızı zorlamaya geldik! Sıkı durun, 'Ben az önce ne gördüm?' diyeceğiniz birbirinden ilginç ve sınır tanımaz tasarımla haftanın en yaratıcı turuna başlıyoruz. Kimi zaman bir dövmede kimi zaman ev dekorasyonunda faciaya dönüşen tasarımlarla, yaratıcılık sınırlarınız zorlanacak. Peki sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Kaynak

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeden Geçmeyin👇

1. Dişini tırnağına takmak dedikleri bu olsa gerek!

1. Dişini tırnağına takmak dedikleri bu olsa gerek!

Nail art sınırları zorlamaya devam ediyor. Bakalım, daha neler göreceğiz!

2. Birtakım süper kahraman sorunları...

2. Birtakım süper kahraman sorunları...

Kahramanımız güçlerini altın kaplama alçı ile gizlemiş.

3. Franz Kafka'ya selam olsun!

3. Franz Kafka'ya selam olsun!

Dönüşüm okuyanlar beğendi... Demek isterdik ancak Gregor Samsa'yı boynunda taşımak mantıklı mı sahiden?

4. Hadi, buyrun oturun başköşeye!

4. Hadi, buyrun oturun başköşeye!

Toplanın dostlar, bu bank tam dedikodu yapmalık...

5. Yankees taraftarları burada mı?

5. Yankees taraftarları burada mı?

Amerikalı beyzbol takımı Yankees, gününüzü aydınlatmaya hazır.

6. Moda her yerde!

6. Moda her yerde!

Tabii bu moda mı, yoksa çizgiyi aşmak mı ona siz karar verin.

7. Kolunuzda böyle bir dövme ister miydiniz?

7. Kolunuzda böyle bir dövme ister miydiniz?

Sahiden isteyerek yaptırılmış bir dövme ise teknik bir harika! Ancak dövmenin kendisi için yorum dahi yapamayacağız...

8. Jedi dünyasına yolculuk...

8. Jedi dünyasına yolculuk...

Star Wars severler Yoda'yı görür görmez mutlu olmuştur sanıyoruz. Ancak arabanın mutlu olduğunu sanmıyoruz.

9. Konfor önemli, değil mi?

9. Konfor önemli, değil mi?

Bugüne kadar gördüğünüz bütün tabure ve sandalyeleri unutun!

10. Beyler, koşun berber zamanınız geldi!

10. Beyler, koşun berber zamanınız geldi!

2026 saç kreasyonu için daha iyi bir saç kesimi düşünemezdiniz, değil mi?

11. Anlatmayacağız, görüyorsunuz!

11. Anlatmayacağız, görüyorsunuz!

Peki bu eşsiz peçete tutacağını nereden bulabilir acaba?

12. Son durak: Doğadan ilham alan şıklık!

12. Son durak: Doğadan ilham alan şıklık!

Haftanın tasarım turu bitti. Gelecek hafta görüşünceye kadar, gördüklerinizi hafızanızdan silmeye odaklanın!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
