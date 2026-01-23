Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Estetik algınızı yerle bir etmeye, mantığınızı zorlamaya geldik! Sıkı durun, 'Ben az önce ne gördüm?' diyeceğiniz birbirinden ilginç ve sınır tanımaz tasarımla haftanın en yaratıcı turuna başlıyoruz. Kimi zaman bir dövmede kimi zaman ev dekorasyonunda faciaya dönüşen tasarımlarla, yaratıcılık sınırlarınız zorlanacak. Peki sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor
1. Dişini tırnağına takmak dedikleri bu olsa gerek!
2. Birtakım süper kahraman sorunları...
3. Franz Kafka'ya selam olsun!
4. Hadi, buyrun oturun başköşeye!
5. Yankees taraftarları burada mı?
6. Moda her yerde!
7. Kolunuzda böyle bir dövme ister miydiniz?
8. Jedi dünyasına yolculuk...
9. Konfor önemli, değil mi?
10. Beyler, koşun berber zamanınız geldi!
11. Anlatmayacağız, görüyorsunuz!
12. Son durak: Doğadan ilham alan şıklık!
