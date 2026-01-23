Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Estetik algınızı yerle bir etmeye, mantığınızı zorlamaya geldik! Sıkı durun, 'Ben az önce ne gördüm?' diyeceğiniz birbirinden ilginç ve sınır tanımaz tasarımla haftanın en yaratıcı turuna başlıyoruz. Kimi zaman bir dövmede kimi zaman ev dekorasyonunda faciaya dönüşen tasarımlarla, yaratıcılık sınırlarınız zorlanacak. Peki sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Kaynak