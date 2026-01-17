Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Faciaya dönüşen tasarımlarla akılalmaz bir göz ziyafetine var mısınız? Tasarımcıların başlangıçta belki iyi niyetle yapmış oldukları bu tasarımların sonuçları adeta birer görsel travmaya dönüşmüş... Göreni pişman eden, görmeyeni ise merak ettiren birbirinden ilginç 13 tasarımı sizin için derledik. Reddit'ten derlenen haftanın tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak? İşte en çok bunu merak ediyoruz!
Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İşte karşınızda, doğadan ilham alan şıklık!
2. Şıklık demişken, ayaklarımız da bayram etmesin mi?
3. Sonunda köpek balıkları da yollara düştü...
4. Hayallerinizi süsleyen dövmeyi bulduk, değil mi?
5. El emeği göz nuru bu yastığa sarılıp uyumak ister misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu gözler daha neler görecek... neler...
7. Tabii gözümüz sürekli üzerinizde, unutmayın!
8. Kaybolmak istediğinizde buradan atlayın...
9. Marvel, DC... bak işine: Mimar Selim Bey geldi!
10. Buyrun sizi baş köşeye alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sıra geldi 2027 yılbaşının aranan karizmasına!
12. Kurbağa prens iş başında...
13. Gelin, ustasının elini sıkmak istediğimiz kapı tasarımı ile turumuzu tamamlayalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın