Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
17.01.2026 - 16:04

Faciaya dönüşen tasarımlarla akılalmaz bir göz ziyafetine var mısınız? Tasarımcıların başlangıçta belki iyi niyetle yapmış oldukları bu tasarımların sonuçları adeta birer görsel travmaya dönüşmüş... Göreni pişman eden, görmeyeni ise merak ettiren birbirinden ilginç 13 tasarımı sizin için derledik. Reddit'ten derlenen haftanın tasarımları arasından favoriniz hangisi olacak? İşte en çok bunu merak ediyoruz! 

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor... 

1. İşte karşınızda, doğadan ilham alan şıklık!

Modacılar iyi ki bu tasarımı yapmış. Zaten bir balık olmayı kim istemez ki?

2. Şıklık demişken, ayaklarımız da bayram etmesin mi?

Bugüne kadar gördüğümüz tüm terlikleri unutturan bu şıklık karşısında nutkumuz tutuldu.

3. Sonunda köpek balıkları da yollara düştü...

Köpek balığı ile yolculuk nasıl olurdu, merak etmedik değil hani!

4. Hayallerinizi süsleyen dövmeyi bulduk, değil mi?

Dövmecinizle iyi geçinin diyoruz ama dinlemiyorsunuz, efendim!

5. El emeği göz nuru bu yastığa sarılıp uyumak ister misiniz?

Hayallerinizi süsleyen bu yastık için annenize hemen yün alıyorsunuz, tabii bir çift de şiş.

6. Bu gözler daha neler görecek... neler...

En yakın arkadaşınıza bunu nasıl yaptınız, bizim aklımız almıyor!

7. Tabii gözümüz sürekli üzerinizde, unutmayın!

Yemek bittiğinde karşınıza bu harika sürpriz çıkacak!

8. Kaybolmak istediğinizde buradan atlayın...

Anksiyetelere neden olacak bu zemin tasarımı dengenizi de bozar, bizden söylemesi!

9. Marvel, DC... bak işine: Mimar Selim Bey geldi!

Mimar Selim Bey, bu özel çalışmayı başkasına kaptırmamıştır umarız.

10. Buyrun sizi baş köşeye alalım!

Evinize de bir tane almak istediğinizi biliyoruz!

11. Sıra geldi 2027 yılbaşının aranan karizmasına!

Peki ama seneye kimler saçını böyle kestirip yılbaşına hazırlanacak?

12. Kurbağa prens iş başında...

Prens de olsan, hayatın gerçekleri tokat gibi yüzüne vuruyor işte!

13. Gelin, ustasının elini sıkmak istediğimiz kapı tasarımı ile turumuzu tamamlayalım!

Tüm bu tasarımların aklınızdan çıkmayacağını biliyoruz. Artık hafızanıza kazındık...

